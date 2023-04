El llanto de María Sol Ferrero de MasterChef tras preparar unos budines: "Tienen color..."

Luego, los concursantes se dedicaron a preparar un plato con remolachas, el ingrediente estrella de este desafío, y ahí fue cuando la cosa se complicó para María Sol. La aspirante a cocinera quebró en llanto y Betular se acercó para ayudarla.

María Sol hizo budines con esa verdura, pero cuando los sacó del horno y los desmoldó se llevó una sorpresa: sabían horribles y tenían "color caca". Sus compañeros le sugirieron que haga otros, pero la participante sostuvo que no le iba a alcanzar el tiempo. Ahí, Betular, en la estación de María Sol, le dijo que "el color caca no es problema", y le pidió un plan b. La cocinera indicó que haría una sopa de remolacha.

"Bueno, no lloremos que no llegamos a ningún camino. Tirá las remolachas a hervir que tenés tiempo, nadie se ha muerto por un budín mal hecho. Fuera budín, bienvenida la sopa", la consoló Betular y le pidió que repitiera la frase "fuera budín, bienvenida la sopa" como si fuese un mantra.

La sorpresa de Wanda Nara ante la confesión de Aquiles sobre el jurado de MasterChef

Este martes, los participantes de MasterChef (Telefe) tuvieron un desafío cien por ciento vegano, y mientras preparaban los platos con distintas técnicas e ingredientes, la conductora Wanda Nara se sorprendió ante la confesión de uno de los aspirantes a cocineros, Aquiles González Sviatschi.

"¿Cómo te estás llevando con la fama?", quiso saber la conductora cuando pasó por la estación de Aquiles. "¿Qué fama? Yo famoso no soy. De repente te saludan por la calle, te piden fotos", dijo Aquiles. "Entonces sos famoso, Aquiles, si te piden fotos", sostuvo Wanda. "Pero no es que salgo y no puedo caminar", le respondió el concursante. "Ah, bueno Mick Jagger no sos", ironizó la empresaria.

Wanda quiso ir un poco más allá y le preguntó por su abuela. "¿Y tu abuela te critica los platos?", indagó. "Mi abuela es más complicada que ellos tres (por los jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis)", afirmó. "Mi abuela María Ángela es una de mis peores críticas", contó.

Además, Aquiles profundizó sobre los comentarios de su abuela, y él no fue el único que recibió críticas: "A Delfina (Gayoso) la criticó también". Y Delfina acotó: "Me dijo que era muy despelotada".

Por último, la conductora le preguntó cuál era el favorito de su abuela para ganar MasterChef. "Esperemos que yo", dijo inseguro el nieto de María Ángela. Y a cámara se preguntó (y le preguntó): "María Ángela quiero creer que usted me tiene a mí como su favorito".