La fuerte conexión entre dos participantes de MasterChef que dejó a todos sin palabras

Daniela, antes de empezar el desafío, afirmó que estaba muy contenta de hacer pareja con Candelaria, además admitió que tienen comunicación telepática. "Puedo probarlo", lanzó enfrente de la conductora Wanda Nara, el jurado y sus compañeros. En un papel Daniela anotó el nombre de un color y lo mostró a cámara, sin que lo viera Candelaria, claro. Y le preguntó cuál era el que había escrito. "Azul", acertó la concursante, demostrando la fuerte conexión que hay entre ambas.

Wanda Nara entonces redobló la apuesta y le preguntó a Rodolfo Vera Calderón, otro de los participantes, a dónde iría de vacaciones. Le dijo que anote el destino y le preguntó a Juan Francisco Moro, su dupla, qué había escrito. Juan Francisco contestó que el periodista especializado en realeza iría a Londres. Rodolfo mostró el papel que decía San Bernardo, de donde es oriundo Juan Francisco, y dijo: "No, todo mal", mientras el resto se reía a carcajadas de la situación.

Juan Francisco y Rodfoldo MasterChef.jpg

Juan Ignacio Feibelmann fue el cuarto eliminado de MasterChef: "Hoy di lo mejor de mí"

Este domingo en Telefe se emitió la cuarta gala de eliminación de MasterChef, el reality de cocina conducido por Wanda Nara, y Juan Ignacio Feibelmann tuvo que abandonar el programa. "Hoy di lo mejor de mí", sostuvo con alegría.

En esta ocasión, siete participantes, Rodolfo Vera Calderón, Aquiles González Sviatschi, Maria Sol Ferrero, Delfina Gayoso, Juan Francisco Moro, Juan Ignacio Feibelmann y Silvana Díaz, tuvieron que preparar en setenta minutos unas réplicas de nueve mini tarteletas, que tenían que tener los siguientes ingredientes: masa quebrada de cacao y almendras, con curd de naranja, un merengue suizo, cascarita de naranja, polvo de pistacho y pétalos de flores.

Los jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis decidieron que los peores platos de la gala fueron los de Juan Francisco Moro , Delfina Gayoso y Juan Ignacio.

"En la prueba de hoy se les pidió repetidamente precisión, detalle y réplica. Algunos de ustedes pudieron cumplir con algunos de estos requisitos, Pero hubo uno de ustedes que realmente no cumplió con ninguna. Esta persona lamentablemente hoy abandona la cocina de MasterChef. El cocinero o la cocinera que hoy abandona la cocina de MasterChef es... Nacho", anunció Donato.

"Se nota que sos una persona a la que le gusta comunicar y vos en este paso nos comunicaste que te gusta cocinar. Le pusiste pasión y enfrentaste varias de las dificultades que tuviste", le dijo Donato a Juan Ignacio para despedirlo. Martitegui, en tanto, expresó que no lo tenía en "su lista de los que creía que se podían ir hoy". "No me voy a olvidar de tus ganas, tu voluntad y pasión por la cocina", agregó.

Nacho les agradeció a los jurados y reflexionó: "Me voy con una prueba difícil. Me hubiese dado bronca si me iba con algo que ya conocía o con lo que estaba cómodo, pero hoy di lo mejor de mí. Para mí alcanzó, pero no para la competencia. Me voy bien y contento. Tengo un tatuaje que dice sé tu mismo y creo que eso fui hoy. Me voy con mucha alegría".