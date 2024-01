La directa pregunta de Tini Stoessel que puso en aprietos al aire a su hermano Fran

Embed

"¿No estás de novio?", le preguntó la cantante a su hermano. "No", respondió él contundente, ante algunos rumores que había surgido de romance con la ex Gran Hermano 2022, Julieta Poggio, en medio del silencio público de ambos evitando confirmar o negar la relación.

"¿Todavía no? ¿Pero estás casi por ponerte de novio? ¿Cómo viene?", insistió Tini. Y Fran, con cara algo incómoda y sin revelar de quién se trataba, comentó: "Prefiero no apresurarme, que no me gane la ansiedad".

"Sí, lo vi enamorado, de una chica que le partió el corazón", apuntó Tini. A lo que Emilia observó: "Tenés pinta de ser como picaflor...". Y Fran Stoessel comentó entre risas y con su mirada hacia abajo: "No sé qué sería ser picaflor".

fran stoessel.jpg

La actidud de Camila Homs con Rodrigo de Paul tras el explosivo descargo de Tini Stoessel

En medio del revuelo que generaron las palabras de Tini Stoessel, donde aclaró que no influyó en la separación de Rodrigo de Paul y Camila Homs, la modelo tomó una importante decisión para volver a ver a su ex por un motivo especial.

La modelo, que está en pareja con el futbolista de Estudiantes de La Plata, José Sosa, viajó a Madrid para ver a Rodrigo de Paul, ciudad española donde juega, por que su hija Francesca cumplió años y le pidió pasarla con sus padres juntos.

La información la contó Paula Galloni en el programa A lua tarde, América Tv, y dio detalles del pedido que le hizo su hija y el viaje que la modelo lleva adelante con sus dos hijos, Francesca y Bautista.

“Al fin se pusieron de acuerdo. Por eso Camila Homs viajó a Madrid con los nenes y se hospedó en un hotel 5 estrellas como ella solicitó”, reveló comenzó la panelista.

Y aclaró al respecto: “Fue el cumpleaños de Francesca. La nena quiso eso, fue el pedido de ella. Quiso tener su cumpleaños con su mamá y su papá juntos. Imaginate que venga la nena y les pida eso, no pudieron negarse”.