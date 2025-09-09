Polémica con Wanda Nara: llegó en su nuevo Lamborghini a una charla de ludopatía y la aniquilaron

“¡Qué cholulos esos que están ahí! ¿Por qué le abren el garage? Que entre por la vereda como cualquier ciudadano... van ahí porque cometieron una macana, que enfrenten a las cámaras y que pidan perdón", lanzó por su parte Pampito, también claramente molesto por la actitud de la ex de Mauro Icardi.

Vale señalar que Wanda no asistió sola a la charla educativa, dado que su exnovio Elián L-Gante Valenzuela también fue citado por el mismo motivo que ella, y también arribó a la misma playa de estacionamiento minutos antes en su también automóvil de alta gama.

Y como si eso fuera poco, desde el ciclo de El Trece hicieron notar que Wanda dejó su Lamborghini cruzado detrás del auto de L-Gante, impidiéndole así salir de allí hasta que ella retirase su rodado. “Elian no va a poder salir hasta que Wanda no se retire de esta playa”, remarcaron.

Wanda Nara y su Lamborghini - capturas Puro Show

Los motivos por los que Mauro Icardi demandará a Wanda Nara después de la entrevista con Grego Rosello

El enfrentamiento mediático entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo. Según revelaron en DDM (América TV), el futbolista estaría evaluando iniciar acciones legales contra su exesposa por hostigamiento, luego de las declaraciones que ella brindó en una entrevista con Grego Rossello, donde habló del video íntimo que se filtró meses atrás.

La primicia la dio Mariana Fabbiani en vivo: “Aparentemente, en este momento Icardi, junto con sus abogadas, está evaluando iniciar una demanda por dicha nota”.

Más tarde, Guido Zaffora aportó detalles sobre el malestar del delantero. “Mauro Icardi no vio la nota anoche, sino que hoy las abogadas le pasaron los textuales polémicos de Wanda, y por eso él estaría a punto de iniciar una demanda por hostigamiento”, explicó.

wanda icardi

Claro que el periodista también señaló que la medida judicial no se debería solamente a esa entrevista, sino a un cúmulo de comentarios de la empresaria en el último tiempo. “No tiene que ver únicamente con lo que pasó en la nota, sino con todo lo que estaría diciendo Wanda con respecto a su relación con la China y, sobre todo, con el tema de su intimidad”, precisó.

Fue así que en el ciclo repasaron las frases que más habrían irritado al jugador: la versión de que “me enteré lo de la China revisando el teléfono”, la idea de que Icardi no tendría amigos y, especialmente, las referencias a su vida sexual. “Ayer usaron un nuevo verbo... el cacheteo”, apuntó Zaffora, en alusión a la supuesta manipulación de sus partes íntimas para una foto que publicó la China Suárez.

Lejos de dar marcha atrás, Wanda se mostró desafiante durante el mano a mano con Rossello: “Está bien, si va a salir y lo va a ver tanta gente”. Y agregó con ironía sobre la polémica frase: “Imaginate que cachetee muchos años eso”.