Luciano Cáceres habló por primera vez sobre los rumores de romance con Juana Viale

Luciano Cáceres habló de todo en una entrevista sobre su vida y su carrera, y no dudo en responder preguntas sobre su vida personal, en especial sobre su vínculo con Juana Viale con quien trabajó en varios proyectos.
Ver las ultimas noticias en a24.com
El actor, Luciano Cáceres, rompió el silencio sobre los rumores que lo vinculan con Juana Viale. Sus declaraciones en esta nota.
Luciano Cáceres habló de todo en una entrevista sobre su vida y su carrera, y no dudo en responder preguntas sobre su vida personal, en especial sobre su vínculo con Juana Viale con quien trabajó en varios proyectos.
El actor habló en el ciclo Sola en los bares (Radio Conexión Abierta) como codirector de la propuesta no convencional Subacuática, una historia ambientada en una pileta de natación que se presenta los domingos en el club Estrella de Maldonado, y del que formó parte Juana Viale durante tres meses.
La periodista Karim González le consultó en ese momento por los rumores que circularon sobre un romance entre ambos y el actor le respondió de manera directa: “Gran compañera. Hicimos un montón de cosas juntos”, señaló.
“¿Nunca hubo un amorío ahí?”, quiso saber Karim. “Es que no todo tiene que pasar por ahí. Uno puede ser amigo y hacer cosas juntos”, comentó él. Y agregó que esa buena relación profesional es la razón por la cual siguen trabajando en conjunto.
“Vamos a hacer algo nuevo el año que viene”, adelantó Luciano, que también habló abiertamente sobre la decisión de algunos colegas de hacer pública su vida privada con la intención de sacar algún tipo de rédito.
“Siento que hay muchos colegas que lo pueden hacer muy bien e incluso sacan beneficio de su vida privada, hasta le pueden poner un precio: ‘te cobro tanto’. Yo no lo sé hacer”, opinó.
Por último, dijo: “A mí me gusta actuar y quiero que lo público sea mi oficio. Después, mi casa, mis afectos, mis cosas buenas y malas. Todos sufrimos, todos padecemos, todos tenemos momentos difíciles, y eso hay que cuidarlo mucho. Es fundamental. Es como si vos abrieras tu casa: en la mía no entra cualquiera, solo mis amigos y mi familia. Son esas energías en las que creo”.
Hace un tiempo, en una nota con Socios del espectáculo (El Trece), la actriz Gloria Carrá arrojó fuertes declaraciones sobre su ex pareja, Luciano Cáceres, con quien está en medio de un litigio por división de bienes.
"El tema es que nosotros nunca jamás cerramos... nunca repartimos los bienes. Él no quiere darme nada y hay algo que repartir. Entonces, está por un lado mi abogado, tratando de que eso se cumpla. Por otro lado, está el abogado de él haciendo que eso se demore y no se cumpla", reveló la artista.
Gloria Carrá mencionó que, por ejemplo, ella aún tiene un vehículo que figura a nombre de él. "Mi auto, que es mío, sigue a nombre de él. No lo puedo cambiar ni hacer nada", señaló.
Ante el relato de la actriz, el notero acotó: "Me sorprende porque le consultamos a Luciano y nos dijo que le encantaría trabajar con vos". "Sí, seguro, seguro", reaccionó, irónica.
Finalmente, Gloria Carrá reveló que no puede comunicarse con su ex. "Intenté llamarlo pero es imposible. Mucha buena cara pero la realidad es otra", sentenció.