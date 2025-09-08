Luciano Cáceres habló por primera vez sobre los rumores de romance con Juana Viale

“Vamos a hacer algo nuevo el año que viene”, adelantó Luciano, que también habló abiertamente sobre la decisión de algunos colegas de hacer pública su vida privada con la intención de sacar algún tipo de rédito.

“Siento que hay muchos colegas que lo pueden hacer muy bien e incluso sacan beneficio de su vida privada, hasta le pueden poner un precio: ‘te cobro tanto’. Yo no lo sé hacer”, opinó.

Por último, dijo: “A mí me gusta actuar y quiero que lo público sea mi oficio. Después, mi casa, mis afectos, mis cosas buenas y malas. Todos sufrimos, todos padecemos, todos tenemos momentos difíciles, y eso hay que cuidarlo mucho. Es fundamental. Es como si vos abrieras tu casa: en la mía no entra cualquiera, solo mis amigos y mi familia. Son esas energías en las que creo”.

Luciano Cáceres

Las duras declaraciones de Gloria Carrá cuando le preguntaron por su ex, Luciano Cáceres

Hace un tiempo, en una nota con Socios del espectáculo (El Trece), la actriz Gloria Carrá arrojó fuertes declaraciones sobre su ex pareja, Luciano Cáceres, con quien está en medio de un litigio por división de bienes.

"El tema es que nosotros nunca jamás cerramos... nunca repartimos los bienes. Él no quiere darme nada y hay algo que repartir. Entonces, está por un lado mi abogado, tratando de que eso se cumpla. Por otro lado, está el abogado de él haciendo que eso se demore y no se cumpla", reveló la artista.

Gloria Carrá mencionó que, por ejemplo, ella aún tiene un vehículo que figura a nombre de él. "Mi auto, que es mío, sigue a nombre de él. No lo puedo cambiar ni hacer nada", señaló.

Ante el relato de la actriz, el notero acotó: "Me sorprende porque le consultamos a Luciano y nos dijo que le encantaría trabajar con vos". "Sí, seguro, seguro", reaccionó, irónica.

Finalmente, Gloria Carrá reveló que no puede comunicarse con su ex. "Intenté llamarlo pero es imposible. Mucha buena cara pero la realidad es otra", sentenció.