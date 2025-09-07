La confesión menos pensada de Wanda Nara sobre su intimidad: "No soy..."

Acto seguido, aseguró: "Nunca me pasó eso de irme de un boliche con un tipo y nunca más verlo"."Dale. ¿Y cuándo eras chica tampoco?", quiso saber el comunicador."No, jamás", repitió.

"¿Y si Wanda tiene una primera cita y el tipo le gusta?", le preguntó. "Tardo un montón", sostuvo Wanda. Instantes después, en relación a sus exs Maxi López, Mauro Icardi y L-Gante, le consultó: "¿Los tres remaron un montón?". "Sí", afirmó.

La llamativa revelación de Wanda Nara sobre su pasado con Maxi López

Luego del partido de la Selección Argentina frente a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, Telefe aprovechó el horario central para presentar una de sus grandes apuestas del año: una nueva temporada de MasterChef Celebrity.

La presentación oficial de los concursantes estuvo en manos de Wanda Nara y Verónica Lozano, quienes fueron las encargadas de revelar uno a uno los nombres de las figuras que competirán en el reconocido certamen gastronómico.

Durante el anuncio, Wanda fue abriendo sobres con los nombres de los participantes y, en algunos casos, aprovechó para hacer comentarios o recordar situaciones del pasado que involucraban a los famosos convocados.

En uno de los momentos más inesperados de la noche, Wanda se encontró con el sobre que contenía el nombre de Maxi López. Al leerlo, no pudo ocultar su sorpresa al descubrir que su ex pareja será parte del programa.

"¿Sabías esto?", preguntó Verónica Lozano. "No. Y me imagino que el canal habrá hecho un esfuerzo enorme por conseguirlo. Es una persona muy cara", comentó la mediática.

"¿Vos seguís cobrando algo de eso?", retrucó Vero. "No, nuestras cuentas ya las arreglamos hace mucho", aclaró Wanda sobre su vínculo con el padre de sus hijos.