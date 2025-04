El Mago Jansenson denunció el secuestro de su sobrina y salió a la luz una dramática interna familiar

"Estamos buscando a Isa, que fue sustraída por su madre, y a quien nadie de su familia paterna ni materna ve desde hace más de un año. No sabemos dónde ni cómo está", marcaba el mago en su posteo en las redes y dejó datos para aquellos que puedan brindar información al respecto.

Embed

"Hola, ¿cómo están? Hoy quiero mencionar algo importante que está sucediendo en mi vida hace más de un año", introdujo el mago mirando fijo a cámara.

"Mi ahijada Isabella, la hija de mi hermano Diego, con quien tenemos una relación muy cercana y muy hermosa, desapareció. Hace más de un año que no sabemos nada sobre ella", comentó con mucha preocupación.

Y acusó de manera directa a una persona de su círculo familiar: "Su madre Constanza Ben, la sacó de la escuela un día y nadie sabe nada sobre ella. Nadie sabe nada de ella".

"Hay varios juicios en proceso, el más importante y doloroso es un juicio penal que acusa a su madre de sustracción de la menor. El tiempo sigue pasando e Isabella vive despojada e impedida de toda su vida. Mi hermano es la persona con mejor corazón que conozco. Isabella está secuestrada y desaparecida”.

mago jansenson.jpg

La defensa de Constanza Ben ante la grave denuncia de Jansenson y la revelación de una fuerte interna familiar

Tras el video que difundió el Mago Jansenson, Constanza Ben salió al aire en el ciclo Mujeres Argentinas, El Trece, y desmintió rotundamente haber secuestrado a su propia hija.

"No tengo secuestrada claramente a mi hija. Si fuera así, nadie se hubiera podido contactar conmigo, es completamente falso. Nosotros tenemos una perimetral, esa parte no la dicen", ventiló indignada la mujer.

"Vivimos en México porque mis hijas son mexicanas, al igual que yo. Yo nací en Argentina pero me he nacionalizado aquí. Lo que están diciendo es gravísimo, no hay ningún secuestro. Hacemos nuestra vida aquí y todo lo que dicen es mentira", continuó firme en su descargo.

Y remarcó sobre el otro lado de la interna familiar: "He denunciado a la familia de Diego por maltrato y difamación. Tengo una perimetral en contra de ellos por amenazas, algo que ellos no dicen. No cuentan que han venido a mi casa a destruir todo. No pueden acceder a ella porque están denunciados por violencia".

Constanza dejó en claro que nunca quiso aislar a la niña de la familia del padre: "El abuelo de la nena no me responde. Me quise contactar con Norberto (el Mago) y no me atiende el teléfono. Hoy mi hija está en boca de todos, su intimidad está siendo destrozada".

"Hace 8 años que estoy separada de Diego. Nuestra convivencia siempre fue super cordial siempre y cuando yo no lo contradijera en nada. Cuando intenté rehacer mi vida, empezó a ser violento económicamente", reconoció.