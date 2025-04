Dura denuncia de Flor Moyano contra su ex abogado Roberto Castillo

"Hoy la verdad salió a la luz", tituló su mensaje Moyano. Y profundizó: "Durante el proceso judicial que inicié tras haber sido víctima de abuso, también fui manipulada, expuesta y revictimizada por quien debía defenderme: mi ex abogado, Roberto Castillo".

flor moyano contra su ex abogado roberto castillo.jpg

"Fui atada legal y emocionalmente por una persona que utilizó mi caso para su beneficio, que me abandonó, me dejó sola y sembró dudas sobre mí", continuó.

Y comentó fuerte: "Hoy, viendo que se conocen públicamente hechos que evidencian su violencia, no puedo hacer otra cosa que reafirmar lo que viví y agradecer no haberme rendido".

Flor Moyano dejó en claro que no quiere sumarse a la ola mediática: "No quiero ser parte del circo mediático que siempre buscó construir. Elijo cuidar mi proceso, honrar mi verdad y seguir adelante acompañada por profesionales que trabajan donde corresponde: en la Justicia".

"Agradezco profundamente a quienes tuvieron la valentía de hablar, porque la verdad sana, y el tiempo, finalmente, acomoda todo", cerró la modelo.

flor moyano roberto castillo 4.jpg

Roberto Castillo envuelto en rumores de infidelidad a Cinthia Fernández: quién sería la supuesta amante

El fin de semana explotó el escándalo de Roberto Castillo con su ex Daniela Vera Fontana y Cinthia Fernández, luego de las imágenes del fuerte cruce que mantuvo la arquitecta con el abogado y su actual pareja que quedó registrado en imágenes.

Lo cierto es que ahora aparece un nuevo foco de conflicto para el abogado ya en que en el ciclo Puro Show, El Trece, Fernanda Iglesias aportó datos que le llegaron de quien sería la amante aprovechando la visita al estudio de Vera Fontana.

"Ahora con el diario del lunes sí, claramente me engañaba. Para mí con la que está actual hoy pero me han llegado mensajes", reconoció la arquitecta sobre el final de su vínculo con el padre de sus hijas.

A lo que Pampito marcó: "Se dice que él la engañaría a Cinthia". Ahí, Iglesias tomó la palabra y aportó los recientes datos que le llegaron con un rumor bomba.

“Me llegó un mensaje de alguien que se creó una cuenta de Instagram solo para escribirme porque no tiene seguidores, no tiene seguidos ni publicaciones, con esta información”, detalló la panelista.

Y continuó: “Me dijo que a él (Castillo) no le interesaría Cinthia en realidad, que tiene otra mujer que trabaja con él, me pasaron el teléfono de ella, el nombre y la foto, yo la llamé, le escribí, nunca me atendió” .

“¿Empieza con R?", le consultó la ex del abogado alertada de ese rumor y Fernanda afirmó: “Sí”. “¿Trabaja en el estudio de él?" , repreguntó Matías Vázquez y Daniela Vera Fontana respondió: “Sí” . "Es una abogada", cerró Iglesias.