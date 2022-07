El mal momento de Jorge Lanata: dos delincuentes ingresaron a su casa en Uruguay

La Policía comenzó un operativo en la zona y dieron con uno de los autores del hecho, que fue demorado, pero luego recuperó su libertad porque no fue detenido en flagrancia.

Ahora, hay una investigación en curso y esperan dar el cómplice de ese sujeto.

La palabra de Jorge Lanata tras el intento de robo en su casa

En su programa de radio, Jorge Lanata habló del hecho de inseguridad en su casa en Punta del Este.

“No pasó nada. Cortaron las cámaras, la alarma sonó y apareció la gente de la empresa de seguridad. Habían entrado por la ventana de la cocina, revolvieron todo, imagino que buscando guita. No encontraron nada”, detalló.

Lanata indicó que cree que los ladrones no sabían que esa era su casa. "No creo que hayan sabido que era mi casa. Porque, yo chorro, si entro a robar una casa, prefiero que sea la de otro porque al no ser conocido es más fácil que no me busquen", comentó.