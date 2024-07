El mal momento de Karina La Princesita: detuvieron a su hermano por pegarle a una mujer con un palo

De acuerdo al movilero del noticiero, el problema que terminó en semejante escándalo sucedió en la calle Triunvirato al 2900, en el partido de Vicente López. La víctima de 36 años llamó a la policía, acusando al hermano de la cantante tropical de haberla golpeado y herido.

hermano de KarinaLa Princesita detenido- captura Arriba Argentinos.jpg

Así, tras la llegada del móvil policial, los efectivos procedieron a detener a Tejada, llevándolo a la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde quedó abierto un expedienteo por lesiones leves. “Por ahora, este es su lugar de detención hasta que declare en las próximas horas”, informó el periodista Marcos Barroca desde la puerta de la casa de Tejeda.

De esta manera, este caso fue enviado a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de Vicente López, donde el hermano de La Princesita deberá enfrentar nuevas acusaciones en su contra por agresiones. Sucede que allá por 2019, Tejeda había intentado agredir a su madre en una reunión familiar en Carlos Paz, episodio que fue grabado por su famosa hermana y expuesto en sus redes bajo la leyenda: “Mamá, dejalo, que todos vean que esto es violencia de género”.

Embed

Violento episodio de Karina La Princesita con su hermano en Carlos Paz

Karina La Princesita vivió un momento de suma tensión en la madrugada del 1° de enero de 2019. Tras recibir el año junto a su familia y Flavio Mendoza, en el country de Carlos Paz en el que se instaló el coreógrafo, la cantante tropical sufrió un grave episodio de violencia con su hermano.

Ella transmitió en vivo a través de Instagram la delicada escena familiar, que ocurrió en su casa a las 5 de la madrugada.

Y si bien luego decidió borrar el video de su cuenta personal, Adrián Pallares, por entonces en Intrusos, América, amplió la información de lo que pasó.

Karina La Princesita y su hermano violento.jpg

"Cerca de las cinco de la mañana, el hermano empezó a romperle la casa, a destruir todo. Estaba Sol, la hija de Karina, y su mamá. Me lo pasa gente muy allegada a ella. Karina no quiere hablar, pero no lo va a desmentir. Ante la desesperación, Karina llama a un seguridad de Flavio, que va a la casa y lo pone en caja al muchacho", contó el periodista.

"Fue un momento espantoso el que vivió. El seguridad lo subió a un auto y lo llevó a un hotel. Ella se hizo cargo de pagarle el hotel y el avión para que se volviera a Buenos Aires. Me dicen que le rompió toda la casa. Toda la casa. Karina se asustó muchísimo por la hija y atinó a llamar al seguridad. Tal vez Karina elige no hablar, pero no lo va a desmentir", completó.