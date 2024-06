Karina La Princesita relató su accidentado viaje a Tucumán: "No llegó"

Fue así que Karina relató el contratiempo desde sus Instagram Stories. Y tras asegurar no tener qué ponerse por lo que si la veían cantando en jogging sobre el escenario ya sabían el motivo, minutos después amplió la situación y cómo la encaró para no colapsar.

“Me están preguntando mucho si mi valija llegó. De hecho, la aerolínea también me está preguntando si llegó. Y la respuesta es no, no llegó. Pero hay algo que quiero destacar y es la actitud que ponemos frente a algunas cosas”, comenzó diciendo.

Embed

Al tiempo que se sinceró: “A ver, en otro momento en mi vida, yo que soy de ponerme del traste, no sé si fácilmente, pero con algo así me hubiese puesto”, antes de admitir: “Obvio me estresé porque tuve que buscar que ponerme, pero estoy bien”.

“Hoy en el día también se me presentaron un montón de cosas y, en otro momento, hubiese estado por el piso y no estoy por el piso; lo cual significa que tanto trabajo en mí está dando sus frutos. Estoy muy contenta por eso. Quería decirlo. Qué importante es la actitud que ponemos frente a todo”, le confesó a sus más de tres millones de seguidores.

En tanto, un rato después y a través de otra historia virtual, Karina La Princesita compartió feliz la noticia de que habían podido recuperar a tiempo su equipaje por lo que finalmente pudo utilizar su vestuario previsto. "Estoy celebrando", escribió exultante sobre la imagen de la valija recuperada.

Karina La Princesita recuperó su valija.jpg

El dramático mensaje de Karina La Princesita sobre su salud: "Es realmente desesperante"

En marzo de este año, Karina La Princesita volvió a alarmar a sus seguidores en su cuenta de Instagram al revelar que tuvo un nuevo episodio de ansiedad como hace un tiempo había reflejado.

“La verdad no me quiero hacer la boluda”, reflejó sincera la cantante de cumbia con una foto suya con una leyendo en letras blancas. Y agregó: “Hace mucho no tenía ansiedad. Pero estos dos días fueron fatales y hoy más”.

Sobre este tema de salud, explicó: “Entiendo y abrazo a cada uno que lo padezca porque no hay control cuando eso pasa. Rodéense de gente que los abrace, los entienda y no los juzgue".

karina princesita ansiedad.jpg

"Que no digan nada que pueda empeorar lo desesperante que es padecerlo porque es realmente desesperante”, remarcó con profunda crudeza la artista.

Y cerró agradeciendo a los afectos que la contienen en esos difíciles instantes: “Gracias amigos por estar. Gracias gente por el amor en cada show de hoy”.

Cabe recordar que hace un tiempo Karina La Princesita visibilizó el drama que estaba atravesando por episodios de ataques de pánico y depresión y compartió su vivencia con sus seguidores para concientizar.