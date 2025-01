El mal momento de Nancy Pazos tras sufrir un fuerte choque con su auto

"Sucedió lo siguiente, yo venía por Cabrera y de la mano derecha veo un lugar para estacionar. En ese momento empiezo amainar la velocidad a mitad de cuadra de a poquito", comenzó diciendo.

Luego, recordó: "Dobla uno muy apurado y se me pone justo atrás mío, entonces yo me tiro a la derecha. El tipo dobla, pero cerrado y me lleva puesta. Yo pensé que iba a frenar, entonces estacione tranquila y baje a buscar los datos".

"Cuando baje me quede esperando, pero se había ido. Me dio bronca", finalizó recibiendo apoyo de sus compañeros, que también se mostraron molestos con lo sucedido. “Te vamos a buscar. ¡Hay cámaras!”, completó incluso Georgina.

Nancy Pazos

Georgina Barbarossa retó al aire a Nancy Pazos por un comentario desubicado sobre La China Suárez y Mauro Icardi

Este lunes en A la Barbarossa (Telefe), Georgina Barbarossa le llamó la atención al aire a Nancy Pazos por un comentario desubicado sobre un detalle particular del viaje de La China Suárez y Mauro Icardi a Mar del Plata.

Pía Shaw viajó a La Feliz para cubrir la visita del jugador y la actriz a esa ciudad. Al contar los detalles del raid, la periodista señaló que la pareja hizo un pedido especial a los organizadores de una de las fiestas a las que asistieron.

“La China y Mauro Icardi llegan al hotel en una combi. Se cambiaron (después de ir al evento) y pidieron seis botellas de agua”, contó la panelista, lo que provocó la inmediata reacción de su compañera, Nancy Pazos.

“¿Seis botellas de agua?”, indagó la columnista. "Eran muchos”, precisó Pía. “A mí el agua nocturna siempre me da qué pensar. La gente que toma agua en los boliches, me llama la atención”, señaló Pazos.

En ese instante, Georgina Barbarossa interrumpió a Nancy Pazos y evitó una polémica en la mesa. “Bueno, bueno. Eso dejémoslo pasar. No tengas mala leche, Nancy”, exclamó la conductora y le dio la palabra a Pía.