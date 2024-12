Nancy Pazos habló a solas con Ángel de Brito y reveló el requisito que le impuso a Telefe: "Tengo..."

"Estuvo en tapa de Noticias", le comentó De Brito. "Muy bien, muy bien, Yanina", dijo Nancy. "¿Estuviste en tapa de Noticias?", le preguntó el conductor. "Por algún escándalo", le contestó entre risas.

Luego, se sumó a la nota Analía Franchín y Ángel le contó: "Me dice 'Yanina todavía sigue en LAM'". "Sí, claro, cómo no va a seguir. Es la uno", afirmó Analía.

Inmediatamente, Ángel le consultó sin vueltas a Nancy: "¿Por qué no te dan la conducción nunca y lo ponen a Robertito?". "Porque el canal no quiere", aclaró Pazos. "¿Por qué no quiere?", siguió De Brito. "No tengo idea", respondió.

"Faltaste la otra vez cuando te lo pusieron a Robertito", le señaló el periodista. "Tengo como condición que cuando él conduce no estoy", confesó Nancy.

La periodista Noe Antonelli habló a fondo sobre la relación con Nancy Pazos, su compañera en A la Barbarossa (Telefe), con quien ha tenido varios cruces al aire.

En una nota con Ángel de Brito para Ángel Responde, el ciclo de Bondi Live, la panelista recordó: “Yo trabajo con Nancy desde Badía en Pinamar, cuando tenía 20 años. A mí la vida me la puso enfrente para algo. ¿Sabés qué siento? Que tengo que aprender de Nancy”.

Noe Antonelli mencionó que se caracteriza por la confrontación. “Nancy siempre fue igual, es su carácter. No le entran las balas, y me hice más fuerte gracias a ella. Me he ido llorando, la he pasado mal, he sufrido. Es una persona que todo el tiempo me ataca para ver cómo me defiendo”, agregó.

“No es que la pasé mal, pero no soy una persona que tenga tanta facilidad para el conflicto. Nancy no para. Es muy inteligente para ser mala", agregó.

Al finalizar, Noe Antonelli usó una frase letal para referirse a su compañera. "No conozco persona más mala, Nancy es mala con todos”, remató.