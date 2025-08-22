El Manager: otra historia argenta que se convierte en serie internacional

Así mismo, continúa describiendo la editorial, "con un estilo directo, Zonzini, reconstruye casos reales que marcaron agenda, y muestra cómo se construyen personajes, se manipulan relatos y se digitan titulares. Un libro que incomoda interpela y abre un debate urgente sobre la verdad y la producción de imagen".

Cabe recordar que su controversial primer libro titulado "El Silencio de Nahir, Crónica de un Linchamiento Mediático" donde describía el "Lado B" del caso Nahir Galarza, la mujer más joven en ser condenada a prisión perpetua, se transformó en un fenómeno de debate psicosocial de tal magnitud que llevó a Paramount y Kapow a realizar la serie documental "El Secreto de un Crimen" y a Amazon Prime y Zeppelin Studio a realizar la película "Nahir".

Precisamente en "Nahir", la película de Lucas Jinkis dirigida por Hernán Guerschuny, quien interpretó a Zonzini fue el primer actor Nacho Gadano (Monzón) y es a quien, a pesar del gran hermetismo y confidencialidad que estilan las grandes plataformas como Disney, Netflix, HBO, Apple TV y otras, habrían elegido para el rol protagónico de "El Manager".

Sin lugar a dudas la historia de un manager de medios, vocero mediático, cazador de talentos y estratega de imagen, con más de teinta años de trayectoria y quien ha estado al frente de la comunicación de casos judiciales y personajes públicos que ocuparon la agenda nacional, para las productoras de ficción su figura controversial y su capacidad para operar en las sombras del show, la política y el terreno mediático no solo seduce sino que promete revelar un mundo que hasta la actualidad permanecía oculto.

Consultado sobre los trascendidos, y a pesar de los acuerdos de confidencialidad, el autor deslizó respetuosamente que "a diferencia de mi libro sobre Nahir y mi trabajo en control de daños que llevó su caso, no solo a constituirse en fenómeno audiovisual sin precedentes sino también a que actualmente su caso esté siendo revisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este nuevo libro tiene la dinámica de que cada caso real de desarrollo de imagen y posicionamiento deriva en un capítulo que, a su vez, con las debidas pinceladas de tinte ficciónal conforman un cóctel explosivo".