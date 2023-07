El más estrambótico de los participantes de MasterChef fue el último eliminado

Para esta última gala, Aquiles preparó un postre de dulce de leche, que originalmente iba a ser un volcán, y pollo con puré de puerro y brócoli con nueces, platos que no terminaron de convencer al jurado, integrado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui.

Una de las críticas que le hizo Martitegui fue que el volcán de dulce de leche estaba "líquido" y "con gusto a harina cruda". "Me parece que hubo un problema con el plan de tiempo. Si te hubieras dado diez minutos más creo que salía bien”, le indicó. “El volcán siempre es traicionero para un pastelero. Probar un volcán en una gala de eliminación es osado", agregó Betular.

Después del anuncio de la eliminación de Aquiles, Martitegui le dedicó unas sentidas palabras: “Aquiles, sos una persona que no pasa desapercibida. Tenés un humor, forma de ver la vida e ironía inteligente. Fue un placer conocerte y sos un MasterChef para mí. Felicidades por llegar hasta acá, tenés un talento admirable”.

Betular, por su parte, le dijo: “En muchas cosas que contabas me sentí reflejado. Cuando te emocionaste con tus abuelas… un montón de cosas que para mí hacen que Aquiles sea único. Todo lo que te espera es para arriba y te quiero mucho”.

“Hoy un volcán… lava y cenizas. Pero de las cenizas volvió a nacer el ave fénix. Lo importante no es estar en lo más alto, sí estar a la altura. Nos has enseñado cosas y te vamos a recordar para siempre. Te queremos”, expresó Donato.

La conductora Wanda Nara también despidió al cordobés, con la empatía que la caracteriza, y le dijo: “Ay, niño Aquiles, cómo te vamos a extrañar. Te aprendimos a querer un montón y tus abuelas deben estar orgullosas del nieto que tienen”.

Aquiles, antes de irse, también le dedicó unas palabras al equipo: “En primer lugar quiero agradecerle a ustedes tres, a todo el equipo que no se ve y que me acompañó en este trayecto novedoso y distinto. A vos, Wanda, que sos una mujer espléndida y ejemplo de muchas, y a mis compañeros, que a muchos los quiero y tengo un grupo de amigos en Buenos Aires”.

“Lo que me llevo de esta experiencia era mi misión: aprender y divertirme jugando. Así que muchas gracias”, afirmó. Y cerró: "El paso de MasterChef fue una escuela de gastronomía acelerada pero también una escuela de vida”.

Donato de Santis se emocionó al despedir a la última eliminada de MasterChef

En MasterChef (Telefe) la participante María Sol Ferrero dejó la competencia al no poder impresionar al jurado con su torre de profiteroles.

Damián Betular fue el primero en probar la preparación de la concursante y notó que no tenía relleno, cuando le consultó a María Sol, ella explicó: “Se me rompió cuatro veces la manga y la última vez que se me rompió, se me salió el pico y por eso algunos están medios flojos”. Germán Martitegui, por su parte, aseguró que los profiteroles estaban crudos.

"Yo me llevó una foto muy linda, que es afuera de este lugar. Cuando vinisite hacer la prueba, yo estaba esperando un auto y te vi del otro lado de la calle, vos estabas con tus padres", comenzó a decir Donato de Santis después de que Martitegui haya anunciado que María Sol tenía que abandonar el certamen.

Quebrado, Donato agregó: "Te vamos a recordar por tu luz, por tu simpleza y, sobre todo, por hacernos conocer Sampacho”. A su turno, Betular, emocionado, afirmó: “Creo que Sampacho recibe a una nueva embajadora. Los que venimos del interior sabemos lo difícil que es hacerte conocer cuando venís de un pueblo chico, así que gracias”.

"María Sol, sos muy joven. Seguí el camino que empezaste, que es muy largo. Podés hacer lo que quieras. Tenemos ganas de verte brillar", la despidió la conductora Wanda Nara.

"Obviamente no estoy feliz de irme, pero estoy contenta porque voy a volver a ver a mi familia", admitió la estudiante de agronomía. "Me cambiaron la vida. Les agradezco a ustedes tres. Son excelente chefs, pero me quedo con las personas. A mis compañeros los amo. Hoy se termina un sueño, pero esto sigue", cerró con lágrimas en los ojos la cordobesa.