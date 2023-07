El pícaro slogan de una participante de MasterChef que hizo estallar al jurado

Cuando les tocó presentar el menú al jurado, Damián Betular les preguntó a las participantes cómo se llamaba su emprendimiento gastronómico. "D y S eventos" respondieron a la vez las chicas.

Acto seguido, Silvana, muy pícara, agregó cuál sería el slogan que llevaría el emprendimiento: "Y abajo dice 'tus noches en nuestras manos'". El jurado y la conductora Wanda Nara se estallaron de risa por el doble significado que podría tener la frase. "Voy a hacer de cuenta que no escuchamos", tiró Betular.

Donato de Santis se emocionó al despedir a la última eliminada de MasterChef

En MasterChef (Telefe) la participante María Sol Ferrero dejó la competencia al no poder impresionar al jurado con su torre de profiteroles.

Damián Betular fue el primero en probar la preparación de la concursante y notó que no tenía relleno, cuando le consultó a María Sol, ella explicó: “Se me rompió cuatro veces la manga y la última vez que se me rompió, se me salió el pico y por eso algunos están medios flojos”. Germán Martitegui, por su parte, aseguró que los profiteroles estaban crudos.

"Yo me llevó una foto muy linda, que es afuera de este lugar. Cuando vinisite hacer la prueba, yo estaba esperando un auto y te vi del otro lado de la calle, vos estabas con tus padres", comenzó a decir Donato de Santis después de que Martitegui haya anunciado que María Sol tenía que abandonar el certamen.

Quebrado, Donato agregó: "Te vamos a recordar por tu luz, por tu simpleza y, sobre todo, por hacernos conocer Sampacho”. A su turno, Betular, emocionado, afirmó: “Creo que Sampacho recibe a una nueva embajadora. Los que venimos del interior sabemos lo difícil que es hacerte conocer cuando venís de un pueblo chico, así que gracias”.

"María Sol, sos muy joven. Seguí el camino que empezaste, que es muy largo. Podés hacer lo que quieras. Tenemos ganas de verte brillar", la despidió la conductora Wanda Nara.

"Obviamente no estoy feliz de irme, pero estoy contenta porque voy a volver a ver a mi familia", admitió la estudiante de agronomía. "Me cambiaron la vida. Les agradezco a ustedes tres. Son excelente chefs, pero me quedo con las personas. A mis compañeros los amo. Hoy se termina un sueño, pero esto sigue", cerró con lágrimas en los ojos la cordobesa.