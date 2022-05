La emoción de Jey Mammon en el debut de La Peña de Morfi: "Quiero honrarte, Gerardo"

“Bienvenidas y bienvenidos a La Peña de Morfi. Me gustaría arrancar diciendo unas pequeñas palabras… La verdad que yo pienso en algo que es importante para mí. Quiero ser egoísta por un segundo y pensar que hace 10 años exactos que yo estaba empezando en La Pelu de Telefe y diez años después me vuelven a encontrar en el mismo lugar”, dijo Jey en el inicio del programa.

“Yo vuelvo a Telefe con El Show de Jey Mammon que lo vamos a preparar, pero circunstancialmente se da venir acá y abrir la casa de La Peña, este proyecto de Gerardo Rozín que es hermoso y es la casa de la música”, remarcó.

“Yo no creo en las casualidades soy más de las causalidades. El año pasado abrí el piano después de mucho tiempo porque desde muy chico tenía el piano cerrado. Siempre aburró con una anécdota, pero para mí es una identidad, el piano es parte de mi vida. Mi papá lo tuvo cerrado toda la vida porque mi abuelo se lo cerró con llave y le dijo ‘andate a la facultad, estudia’. Él amaba tocar el piano y se lo cerró con la llave, y lo mandó a la facultad porque en esa época era estudiar, no era hacer música”, continuó.

“Mi papá partió el año pasado y por cosas de la vida, celebró mi vida abriendo el piano con Los Mammones, un programa hermoso que hice el año pasado y ahora me vine a Telefe. De repente yo iba a abrir ese piano con un programa y lo voy a abrir con un programa que llegará muy pronto”, adelantó Jey.

“Las circunstancias de la vida me llevan a que Gerardo me abra las puertas de su peña y me abrió las puertas del piano para hacer la séptima temporada de La Peña de Morfi. Estoy muy agradecido a Telefe y quiero honrarte, Gerardo haciendo tu peña. Estoy muy feliz de estar acá con este equipo que va solo. Y antes de empezar se los quiero agradecer, ya arranca la séptima temporada de La Peña de Morfi”, cerró.

Los primeros invitados de La Peña de Morfi con Jey Mammon

Mammon aportará sus dotes musicales con las que se destacó en su anterior talk show a este nuevo rol en un programa que resulta especialmente receptivo para su talento en el piano.

En el primer programa del ciclo renovado estuvieron como invitados Abel Pintos, Lito Vitale, Sandra Mihanovich, Los Palmeras y Los 4 de Córdoba.

Mammon regresó a Telefe tras ser parte de La pelu hace diez años, entre varios proyectos del canal, para encarar el envío de los domingos y otro programa durante la semana que se está preparando.