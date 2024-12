El mensaje de Graciela Alfano por la Navidad que emocionó a sus seguidores: "No tenía fuerzas"

"Estuvieron ahí para apoyarme, con su fuerza, cuando yo no tenía fuerza para levantarme”, siguió.

Además, reveló: “Estuvieron parados a mi lado cuando yo no tenía fuerza para pararme sola. Me quisieron cuando yo no sabía cómo quererme a mí misma"

"Gracias por creer en mí, gracias por su lealtad de siempre. Los quiero y los bendigo. Con todo mi corazón, Feliz Navidad”, concluyó Alfano en el video.

Guerra de divas: Graciela Alfano le respondió a Susana Giménez y fue letal

Luego de que Moria Casán y Graciela Alfano lanzaran un lapidario comentario sobre Susana Giménez y aseguraran que la diva de los teléfonos las odia, este jueves la exvedette habló en A la tarde (América TV) sobre su enfrentamiento con la conductora.

"Escuchar que Susana dice que nos falta prensa a Moria y a mí es ningunearnos. Si no hablamos de ella no tenemos prensa, es una cosa ridícula. Realmente la pone abajo", comenzó diciendo Alfano.

Luego, contó un episodio que vivió en un restaurant de Miami al que la habían invitado: "Cuando estábamos llegando al lugar me llama el relaciones públicas que me había invitado y me dice 'Graciela, no podés entrar, te digo que vayas a los otros dos'. Le dije 'diculpá, estoy acá en la puerta, además la pareja que viene con nosotros está adentro y nos dice que no hay ningún evento'".

Y siguió: "Entonces entramos, yo estaba medio caliente porque la verdad no me gustó, y cuando llegamos, el otro relaciones públicas viene corriendo y nos dicen 'no pueden, no puede, no te podemos invitar hoy'".

"La realidad es cuando me dicen esto y me siento, viene Marley, habla conmigo, llega Susana, yo no la veo, pero Carlos, mi novio, la ve que me mira, se acerca más me mira más y después se va corriendo para su mesa, no me saludó", sostuvo Alfano.

"A mí lo que me dijeron es que ella no quería que estuviera ahí", recordó.