Cinthia Fernández cruzó a Yanina Latorre y reveló la verdadera maldad que le hacía a Graciela Alfano

A modo de chiste, Ángel de Brito le dijo: “Acá te escupieron las angelitas el vaso, no tomes”. Fue en ese momento que Yanina se sinceró y recordó un episodio similar que había pasado en el programa. “Nosotros se lo hacíamos a Graciela Alfano”, arrojó ella.

“¡Vos y Cinthia (Fernández)! Nosotros no”, manifestó de Brito para defenderse de la acusación de la panelista. Fue así que Latorre filtró la terrible supuesta maldad de la panelista. “Cinthia se lo hacía a Graciela Alfano”, dijo y mandó al frente a su excompañera.

En diálogo con PrimiciasYa, Cinthia Fernández desmintió a Yanina Latorre sobre la maldad que le hacía a Graciela Alfano. "No es verdad lo que dijo Yanina. No le escupí nunca... No sé por qué dice esto, no estoy pendiente de lo que dice sobre mí", comenzó diciendo.

Y por último, aclaró: "Una vez, con Lourdes Sánchez, le pusimos sal y nada más. Pero nunca escupí".

Graciela Alfano

Yanina Latorre contó toda la verdad sobre el complejo vínculo entre Marixa Balli y Ximena Capristo: "Se..."

Yanina Latorre reveló este miércoles cómo es la compleja relación entre Marixa Balli y Ximena Capristo, sus compañeras de LAM (América TV).

"Se odian", afirmó Yanina en su programa radial de El Observador. "Marixa, si venía hoy Capristo a la cena, no venía", contó. "Ah, mala onda en serio", comentó su compañera Pía Shaw.

"Es real todo lo que te estoy contando. A Capristo le chupa tres huevos, se banca la que venga. Marixa está odiada. No está cómoda. Ahí no veo mucho afán de amigarse", siguió la angelita.

"Lo mismo le pasó con Nazarena (Vélez), pero recompusieron un día al aire", dijo Yanina sobre el vínculo entre Balli y Vélez.

Cabe recordar que recientemente la ex Gran Hermano se sumó al equipo del programa de Ángel de Brito y La Cachaca la recibió con la peor de las ondas.