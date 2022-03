El mensaje de Pablo Echarri que generó polémica en las redes

Lo cierto es que tiempo después, desde la misma red social, Echarri escribió otro mensaje que generó mucha polémica entre los usuarios, convirtiéndolo en tendencia: "Confirmado, existe el negacionismo".

De inmediato, muchos usuarios salieron al cruce de estas palabras del actor K, marcando la grieta que existe en el país en cuanto a nivel político.

Pablo Echarri explicó por qué no se pelea más con El Dipy

Pablo Echarri explicó por qué decidió alejarse de las idas y vueltas por los cruces ideológicos que tenía con el cantante de cumbia El Dipy. “Voy evolucionando“, señaló el actor en diálogo con La Once Diez por Radio de la Ciudad, en relación sobre las discusiones mediáticas que mantuvo con algunos personajes, como el cumbiero.

“También tengo el láser en medio de la frente de la mirada de mi esposa que cada vez que me peleo me mira con disgusto. A mí en el barrio cuando era chico me conocían como un tipo calentón, muy mecha corta, entonces siempre he hecho a lo largo del tiempo un trabajo de deconstrucción, entendiendo que cada vez que quería ejercer ese sentimiento de hacer justicia a la larga terminaba mal”, añadió el actor.

En este sentido, Echarri indico que empezó “a elegir un poco mejor las luchas, las peleas y los encuentros, entendiendo que hay ciertos personajes que carecen de una mirada medida o visión moderada de la vida, son personas que cuando entran en discusión son capaces de decir cualquier cosa, de ser crueles, de mentir, de demostrar su odio y toda su determinación de forma muy contundente“.