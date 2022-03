Pablo Echarri explicó por qué no se pelea más con El Dipy

“También tengo el láser en medio de la frente de la mirada de mi esposa que cada vez que me peleo me mira con disgusto. A mí en el barrio cuando era chico me conocían como un tipo calentón, muy mecha corta, entonces siempre he hecho a lo largo del tiempo un trabajo de deconstrucción, entendiendo que cada vez que quería ejercer ese sentimiento de hacer justicia a la larga terminaba mal”, añadió.

En este sentido, Echarri indico que empezó “a elegir un poco mejor las luchas, las peleas y los encuentros, entendiendo que hay ciertos personajes que carecen de una mirada medida o visión moderada de la vida, son personas que cuando entran en discusión son capaces de decir cualquier cosa, de ser crueles, de mentir, de demostrar su odio y toda su determinación de forma muy contundente“.

-Pablo Echarri- Dipy-

Pablo Echarri, alejado de las peleas

“No es que le escape al bulto, pero cuando me meto en esa dialéctica o recojo el guante me termino haciendo mal, me quedo pensando”, expresó el artista.

Entonces, Echarri tampoco le respondió a Viviana Canosa, quien días atrás dijo: “Por suerte no soy Pablo Echarri, cobro un sueldo y no me dicen lo que tengo que pensar“.