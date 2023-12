El misterioso encuentro de la China Suárez y Lauty Gram que alimenta los rumores de romance

De todas formas, alguien filtró el contenido y la historia llegó a manos de Pochi de @gossipeame, que compartió la noticia en su cuenta de espectáculos.

China Suarez y Lauty Gram

"Lautygramcito compartió en Mejores Amigos una historia con la China en la casa de ella, pareciera ser que esta relación sigue en pie a pesar de los rumores con Marcos de GH", escribió la influencer.

Incluso, ese mismo día la actriz compartió un carrusel de fotos junto a sus hijos, donde llevaba puesta la misma remera que se veía en el clip compartido por el cantante. Con esa coincidencia, queda claro que Lauty incluso ya conoce a Magnolia, Amancio y Rufina.

China Suarez hijos

La provocativa foto de la exnovia del hijo de Wanda Nara con la China Suárez: "La más hermosa"

El hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, Valentino, se separó recientemente de su novia Julieta Fillol, la nieta del histórico arquero de la Selección Argentina Ubaldo Pato Fillol. Ahora la joven compartió una foto con la China Suárez. ¿Palito para Wanda?

A través de sus historias de Instagram, la adolescente subió una foto con la actriz. “@sangrejaponesa la más hermosa”, escribió junto a un emoji de corazón blanco.

Aunque mucho no se sabe de la ruptura entre Valentino y Julieta, desde un tiempo los jóvenes no suben fotos juntos y además ya no se siguen en las redes.

La última vez que Fillol subió una foto relacionada con Valentino fue a fines de octubre en una historia de Instagram donde uno de sus seguidores le consultó si ya había conocido a las hermanitas de su novio, y ella respondió con una foto junto a Valentino, Francesca e Isabella.