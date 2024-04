El momento incómodo que vivió Jimena Barón al aire en Olga: "No voy a fingir"

Embed

Sin vueltas, Jimena reaccionó al en vivo. “Para que no digan que no laburo, si hablo porque hablo, si no hablo porque no hablo, chicos. ¿Qué quieren? Estoy aprendiendo, no voy a fingir un fanatismo ni en pedo”, exclamó.

La actriz y cantante aclaró que le parecía "hermoso" el trabajo de quienes fueron a rendir tributo a Los Redondos. "No va a pasar, estoy acá con todo mi respeto aprendiendo cosas y escuchando canciones con unas versiones hermosas, con el chelo”, advirtió.

Trascendió el verdadero motivo detrás de la renuncia de Sofía Morandi a Olga

Este año Olga, el streaming de Migue Granados, se renovó: sumaron nuevos programas y más figuras. La Negra Vernaci, Yayo Guridi, Humberto Tortonese, Damián Betular, entre otros famosos, se incorporaron al proyecto.

En medio del enorme crecimiento del canal se conoció una fuerte baja. Sofía Morandi decidió dejar el formar parte de Soñé que volaba, el segmento del hijo de Pablo Granados, que comenzó con el lanzamiento del streaming.

En una nota con Clarín, la actriz y humorista reveló por qué tomó la decisión de bajarse de Olga. "Lo dejé porque estaba con temas personales y familiares, voy a tener que ir a Neuquén más seguido. No estaba pudiendo con todo y tuve que elegir", explicó.

Sofía Morandi aclaró que mantiene un excelente vínculo con su ex compañeros. "Con todos estoy más que agradecida. Me dieron una re oportunidad de hacer algo que nunca había hecho. La verdad que esto no lo vi venir y lo lamento mucho. Pero hablé con ellos y entendieron la situación. Prioricé otras cosas", remarcó.