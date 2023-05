El momento tenso que se vivió entre Camila Homs y Jujuy Jiménez por Rodrigo de Paul: "Me jode"

De todos modos, la ex de De Paula reveló que efectivamente borró los posteos que tenían juntos. "Las fotos ya las había limpiado", comentó.

Embed

Además, Camila Homs advirtió que esta en un momento de su vida que desea dar vuelta la página. “De mi pasado ya no quiero hablar. De lo que me pasó, no me quedo con absolutamente nada malo, saco todo lo bueno. Pasado pisado”, añadió.

La ex del jugador explicó que empezó a enfocarse en desarrollar su carrera como modelo e influencer tras la ruptura sentimental. "Yo no tenía una carrera estando afuera. Arranqué cuando volví. Me fui con 18 años. En un año y medio fue un tremendo batallón de cosas", reflexionó.

image.png

Camila Homs tomó una decisión respecto de su participación en el Bailando 2023

Este lunes, en LAM (América TV), Camila Homs reveló una importante decisión que tomo sobre el Bailando 2023 de Marcelo Tinelli. "Me reuní y por ahora decidí que no voy a estar en el Bailando", confirmó la ex de Rodrigo de Paul.

"Sentía que era muchísima carga horaria, y después también carga no mediática, pero capaz sí carga corporal y mental que en este momento no estoy preparada para eso", justificó la modelo al móvil de LAM. Y agregó: "No cierro las puertas para un futuro, no lo descarto".

Embed

"A lo mejor me arrepienta porque es una experiencia increíble, hablé con mucha gente, porque me costó mucho tomar la decisión. Hablé con gente que recontra me tiraba para adelante, me decía: 'dale, sí, tenés que vivirlo', pero no sé sentía eso, que en este momento no estaba preparada", detalló.

"Estoy recontra agradecida con toda la producción, porque me abrieron las puertas y me brindaron todo", dijo Homs sin dar demasiadas explicaciones sobre los motivos de su renuncia al Bailando 2023.