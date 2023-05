La sorpresiva confesión de Camila Homs sobre su relación con Rodrigo de Paul: "Limpié..."

"La semana pasada llegué, hice un viaje de 8 horitas. Dormí 4, las 4 restantes dije '¿qué hago con el celular?'. Empecé a borrar fotos, limpié", comenzó.

"¿Limpiaste fotos de tu ex?", le consultó Sofía Jujuy y ella respondió, firme: "No, ya las había limpiado" y sumó, sin pelos en la lengua, "me jode que me sigan preguntando por él. De mi pasado, ya no quiero hablar. De lo que me pasó, no me quedo con absolutamente nada malo, saco todo lo bueno. No soy rencorosa, ya está. Pasado pisado".

"Yo no tenía una carrera estando afuera. Arranqué cuando volví. Me fui con 18 años. En un año y medio fue un tremendo batallón de cosas. Cambié mi forma de pensar, siempre igual fui muy positiva. La vida es tan linda, hay que vivir y disfrutar cada día como si fuera el último. Antes no lo pensaba porque vivía como en una burbuja de cristal. Me fueron pasando cosas en la vida y fui creciendo", cerró haciendo una profunda reflexión.

El particular posteo de Rodrigo de Paul con Tini Stoessel en medio de las vacaciones de Camila Homs y sus hijos

En las últimas horas, Rodrigo de Paul compartió en Instagram unas fotos junto a Tini Stoessel en medio de las vacaciones de Camila Homs con sus hijos en común.

El futbolista publicó una serie de imágenes con la cantante, a quien le dedicó unas tiernas palabras. “Mi corazón”, escribió junto a las postales de ambos en un exclusivo yate donde se relajaron junto a amigos. Además, De Paul sorprendió con un detalle: se hizo un piercing en la ceja.

En Twitter, los usuarios y distintas cuentas de admiradores de Tini aseguraron que el Campeón del Mundo y la artista pasaron unos días de descanso en Ibiza.

Por su parte, su expareja Camila Homs, se encuentra de vacaciones con Francesca y Bautista en Playa del Carmen, México, donde también aprovechó para hacer algunas fotos sensuales.