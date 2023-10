El mordaz comentario de Pampita sobre Benjamín Vicuña: "Tiene el corazón..."

Ahora, el conductor del ciclo de Telefe le preguntó a la modelo por aquella situación y ella respondió: “Yo ese día le había dicho: ‘Hoy vas a ganar’, porque estaba segura de que iba a ser así. Cuando ganó yo estaba feliz de la vida. ¡Y a mí no me importan que me estén filmando!".

"Yo estoy re orgullosa de Benjamín porque lo conozco desde sus inicios, porque lo acompañé en su carrera un montón de tiempo, de hace muchos años, porque es el padre de mis hijos, no tengo que poner cara de poker si estoy re contenta”, afirmó.

Y sumó: “Yo estaba re chocha aplaudiendo, y después tuvo el furcio”. Ahí, Andy le respondió que no había sido un furcio, y Pampita lanzó filosa: “Es que justo tenía la cámara yo porque su otra expareja no estaba en el evento. Y no creo que se refiriera a un solo amor porque él tiene corazón para amar a mucha gente”.

El conmovedor recuerdo de Pampita a su hija Blanca en el Día de la Madre: "Me enseñó todo"

Este domingo, por el Día de la Madre, Pampita compartió un conmovedor video y recordó a su hija Blanca. "No puedo dejar de pensar en Blanca mi maestra absoluta que me enseñó todo sobre este amor eterno e incondicional", escribió la modelo en su red social.

Carolina Ardohain dio a luz a Blanca en 2006, fruto de su relación con Benjamín Vicuña. En 2012, la pareja atravesó una terrible pérdida: la pequeña murió como consecuencia de una neumonía.

La modelo tuvo con el actor chileno cuatro hijos: Blanca, Bautista, Benicio y Beltrán. Cuando se separó de Vicuña, Pampita rehízo su vida y se casó con el político Roberto García Moritán con quien tuvo a Ana.

"¡No hay nada en esta vida que me guste más que ser mamá! Mi alegría, mi motor de existir, mi vida entera, son estos niños", comenzó diciendo la conductora en su cuenta de Instagram.

Y expresó: "No puedo dejar de pensar en Blanca mi maestra absoluta que me enseñó todo sobre este amor eterno e incondicional. Mis hermosos varones que crecen más rápido de lo que puedo imaginar y me miran con tanto amor y me llenan de besos y abrazos".

"Mis hijos del corazón que me conquistaron con su cariño desde el primer día y se quedaron con un pedazo de mi corazón. Y esta maravilla que es Anita llena de risas y Alegría que corre por todos lados con sus pies pequeños e ilumina más aún nuestra casa", agregó.

"Solo tengo palabras de agradecimiento! ¡Soy tan afortunada de cumplir este sueño, gracias a Dios por elegirme como mamá de tan maravillosos hijos! ¡Feliz día a todas las mamás en su día!", cerró Pampita muy emotiva.