La emoción de Pampita al hablar de la trágica muerte de su padre: "Estuvo poco tiempo en mi vida"

“Me acuerdo de mi papá volviendo del campo, todo sucio. Se iba a las cinco de la mañana a la cosecha, volvía todo negro de estar arriba del tractor. Yo lo veía como un superhéroe. Y mi mamá se las arregló con mil laburos distintos, siempre buscando el mango como sea”, continuó.

“Ella vive en La Pampa y me encantaría que venga a Buenos Aires. No he logrado traerla para acá, pero no me rindo”, dijo sobre su madre y el deseo de que se mude más cerca de ella.

Y sobre la trágica muerte de su papá, Pampita recordó: “Salió a buscar una silla de ruedas para alguien de nuestro pueblo. Llovía mucho, él manejaba y a la vuelta tuvo un accidente fatal”.

"Tengo muy buena memoria, me acuerdo mucho de nuestros recuerdos juntos, los atesoré. Siento que fue un padre presente a pesar que estuvo poco tiempo en mi vida, al criarme mitad del tiempo con mis abuelos siempre se habló de él”, finalizó.

El conmovedor recuerdo de Pampita a su hija Blanca en el Día de la Madre: "Me enseñó todo"

El domingo por el Día de la Madre, Pampita compartió un conmovedor video y recordó a su hija Blanca."No puedo dejar de pensar en Blanca mi maestra absoluta que me enseñó todo sobre este amor eterno e incondicional", escribió la modelo en su red social.

Carolina Ardohain dio a luz a Blanca en 2006, fruto de su relación con Benjamín Vicuña. En 2012, la pareja atravesó una terrible pérdida: la pequeña murió como consecuencia de una neumonía.

La modelo tuvo con el actor chileno cuatro hijos: Blanca, Bautista, Benicio y Beltrán. Cuando se separó de Vicuña, Pampita rehízo su vida y se casó con el político Roberto García Moritán con quien tuvo a Ana.

"¡No hay nada en esta vida que me guste más que ser mamá! Mi alegría, mi motor de existir, mi vida entera, son estos niños", comenzó diciendo la conductora en su cuenta de Instagram.