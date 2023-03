El motivo por el cual Romina de Gran Hermano 2022 se descompuso, tras una salida nocturna con Alfa

Pero la ex diputada volvió a cambiar sus planes. Romina bajó todas las notas que tenía pendientes porque -según explicó- se descompuso luego de un par de tragos en una salida nocturna con Walter Alfa Santiago. Al parecer, las bebidas no le cayeron nada bien.

"Romina esta descompuesta. Suspendieron todas las notas, incluso se bajo de Georgina (Barbarossa) que tenia que ir hoy, de lo de Rial y nuevamente de #LAM", informó Ángel en su cuenta de Twitter.

Hay quienes creen que la ex diputada quiere evitar responder preguntas sobre sus bienes, algo que fue duramente cuestionado durante su estadía en la casa. Ella, en tanto, asegura que está agotada: “No ando durmiendo bien. Es feo salir y encontrarme con todo esto, pero yo no tengo nada que ocultar”.

Ángel de Brito reveló toda la interna de la visita de Romina Uhrig a LAM: "Eligió ir un día en el que no estoy yo"

Anoche en LAM (América TV), Ángel de Brito reveló que Romina Uhrig fue invitada a su programa, pero la ex diputada respondió que prefería no ir.

"Romina Uhrig, la última eliminada de Gran Hermano, es la única participante que no va a venir a LAM. Nos avisó hace un ratito que prefiere no participar del programa. Salió de la casa, participa lunes y martes del debate. También estuvo con Vero Lozano en Cortá por Lozano, no sé si estuvo en algún programa más", comenzó explicando el periodista.

"La gente de Telefe hizo todo lo posible para que cumpla con lo pactado, inclusive nos ofrecieron un horario para hacer un mano a mano conmigo, porque quizás no quería exponerse a todas las angelitas. Pero tampoco, no hay ninguna posibilidad", añadió sobre la respuesta que dio el canal de las pelotas en un primer momento.

En cuanto al motivo, señaló: "Desconozco, yo creo que las preguntas", en referencia a lo que tenían preparado sobre algunos de los escándalos que protagonizó durante su participación en el reality.

En diálogo con PrimiciasYa, Ángel reveló las idas y vueltas de Romina. "Tenía que venir el martes o miércoles como lo han hecho todos. Telefe la mandaba primero el miércoles, después nos pidió pasarla a jueves o viernes. Dije que 'no', que venga el miércoles y ella no quería. Por primera vez, me sugieren de Telefe de grabar un mano a mano durante el día para pasarlo a la noche. Digo también que no, que todos fueron tratados igual, los que rendían y los que no. Y ayer antes de salir al aire nos dicen que Romina no iba a venir ningún día a LAM", comenzó diciendo De Brito.

"Después, anoche a la hora que tuiteo, me avisan que se arrepintió y viene hoy 'media hora'. Pero viene justo el día que yo no estoy y que leí las causas de ella. Yo me había pedido hace tiempo este jueves y viernes, y el programa lo conducirá Yanina", reveló Ángel.

Por último, el animador remarcó: "Y te aclaro que el personaje que más cuestionamos durante toda su estadía en la casa fue Alfa y no Romina. Ahora no viene el día que no estaré".