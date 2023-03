El mal momento que atraviesa Romina de Gran Hermano 2022: por qué suspendió nuevamente su visita a LAM

Horas después, el propio Ángel de Brito anunciaba finalmente que Romina iría finalmente este jueves a su programa aunque aclaró que él no lo estará conduciendo porque se pidió dos días de descanso (jueves 23 y viernes 24). En diálogo con PrimiciasYa, el periodista contó toda la interna sobre la visita de la ex GH.

"Tenía que venir el martes o miércoles como lo han hecho todos. Telefe la mandaba primero el miércoles, después nos pidió pasarla a jueves o viernes. Dije que 'no', que venga el miércoles y ella no quería. Por primera vez, me sugieren de Telefe de grabar un mano a mano durante el día para pasarlo a la noche. Digo también que no, que todos fueron tratados igual, los que rendían y los que no. Y ayer antes de salir al aire nos dicen que Romina no iba a venir ningún día a LAM", explicó Ángel de Brito.

Y reveló: "Después, anoche a la hora que tuiteo, me avisan que se arrepintió y viene hoy 'media hora'. Pero viene justo el día que yo no estoy y que leí las causas de ella. Yo me había pedido hace tiempo este jueves y viernes, y el programa lo conducirá Yanina".

Por último, el periodista remarcó: "Y te aclaro que el personaje que más cuestionamos durante toda su estadía en la casa fue Alfa y no Romina. Ahora no viene el día que no estaré".

Lo cierto es que minutos después de la charla con este medio, el conductor se enteró que Romina no irá hoy a ninguna entrevista programada por cuestiones de salud: está descompuesta y suspendió la agenda.

"Romina esta descompuesta. Suspendieron todas las notas, incluso se bajo de Georgina (Barbarossa) que tenia que ir hoy, de lo de Rial y nuevamente de #LAM", precisó desde Twitter.

Romina de Gran Hermano 2022: las exorbitantes subas de sueldo, el patrimonio declarado y por qué la investiga la Justicia

Ángel de Brito fue con datos precios a LAM, América Tv, y reveló la suma que Romina Uhrig cobraba por sus labores en la política, dando detalles exactos de cuánto aumentó su sueldo desde 2015 a 2019 y los bienes declarados en la Justicia, por los que está siendo investigada por enriquecimiento ilícito.

"Yo les voy a dar información concreta más allá de las negaciones de ella. Walter Festa tiene dos investigaciones. Una por 'Defraudación a la Administración Pública, peculado y falsedad ideológica'. En esta causa no se la nombra a Romina. Todo esto que se denuncia, ella no podía desconocerlo, porque es su mujer", precisó el periodista.

Y añadió: "Sí está mencionada en la otra causa, donde se la señala como socia de Festa. Se investiga el enriquecimiento ilícito del ex Intendente. Investigan, terrenos, autos dólares, declaraciones impositivas irregulares y compras de terrenos. De esta causa sí es parte Uhrig".

Sobre los sueldos por su función pública, Ángel de Brito detalló que Romina en 2015 ganaba $7.340 y en 2016 pasó a ganar $211.559, un 28 veces más que lo que percibía en su recibo anterior. Para 2017, había incrementado sus ingresos en un 100%, con $448.000. Luego en 2018 subió un 25% al recibir $558.951 por sus actividades. En 2019, la participante del reality recibía $712.995 (25 veces más).

En 2015, Romina Uhrig aseguró que sus únicos ingresos eran sus sueldos. En 2018 declaró ser socia de dos empresas S.R.L. Respecto a la tenencia en efectivo; $800.000 en 2016, en 2017, $175.000 y en 2018, $0. Y explicó no tener propiedades, pero si poseer un auto Peugeout 3008 del 2018, valuado en $878.700. Entre 2016 y 2017 compró U$$8.840 a $154.700 (que no fueron declarados) y tampoco concuerda con el saldo de su caja de ahorro.

En 2018, declaró ser dueña junto a Festa de varias playas de estacionamiento, socios al 50%, que fueron dadas de baja al año siguiente. Para 2019, tenía una empresa de alquiler de automóviles sin conductor. Declararon resultado financiero y contable negativo.

En 2014, lote en Villarrobles por $9.325.000. En 2018, dos terrenos: uno en General Rodríguez por $700.000 y otro lote en el barrio Tierra Vista por $590.000. En 2018, tres terrenos en Cafayate, valuados en $5.800.000.