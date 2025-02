El motivo que llevó a Selva a bañarse en el jardín frente a sus compañeros en Gran Hermano 2024

En las últimas horas se hizo viral un video de la tiktoker bañándose en el jardín de la casa más famosa del país. Al parecer, el baño estaba ocupado y ella no quería esperar.

Selva conquistó a muchos seguidores del programa con su carisma. Sin embargo, en el juego tuvo algunos cortocircuitos porque intentó adueñarse de la cocina.

Esa actitud la llevó a tener un cruce fuerte con Sandra Priore, que quien se ocupada desde el inicio del programa de preparar las comidas de los chicos. Aunque tuvieron un fuerte choque, luego conversaron, llegaron a un entendimiento y ahora reina la paz entre ellas... veremos por cuánto tiempo.

Selva tomó control de la cocina y explotó una guerra descomunal en Gran Hermano 2024

A poco de haber ingresado a la casa de Gran Hermano 2024, Selva Pérez generó malestar en varios de sus compañeros de convivencia.

En las últimas horas, Sandra Priore reaccionó furiosa con la uruguaya, que tomó control de la cocina y empezó a usar los productos de la alacena, que son muy codiciados porque suelen escasear.

De inmediato, la mujer de La Plata convocó a todos en el living y tuvieron una discusión sobre la administración de los alimentos.

"Yo tengo bastante claro cómo cocinar para 24 personas y qué guardar para no quedarnos sin comer. Preparamos milanesas y zapallitos, Selva se puso a hacer un kilo de arroz. Le dije: 'no Selva, no lo hagas'. Me respondió: 'Lo voy a hacer igual'. Está todo bien, peros e me va a trabar la cabeza... Si se quieren cag.. de hambre, yo no me encargo más, besito y fíjense", planteó Sandra.

Después de unos minutos de tensión, Santiago Algorta intervino y trató de llegar a un acuerdo. "Sandra que administre y, a la hora de cocinar, con Selva decidan qué hacer", propuso el uruguayo.