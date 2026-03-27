La Reini Gonet se sinceró sobre su depilación y su postura que dejó en shock a todos

En ese sentido, reforzó su mirada personal sobre el tema: “Si voy a tener un encuentro con otra persona, no me importa”. Y agregó con firmeza: “Me depilo si tengo ganas, pero depende de cómo me siento yo, no por la otra persona”.

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Cuál fue la inesperada revelación de Ian Lucas sobre su vínculo con la Reini Gonet

Tras varios meses de emisión, MasterChef Celebrity (Telefe) llegó a su desenlace y coronó a Ian Lucas como el gran ganador. En una definición muy pareja, el joven logró imponerse por escaso margen frente a Sofía “La Reini” Gonet, en un duelo que mantuvo la tensión hasta el último instante.

Más allá de sus habilidades en la cocina, ambos finalistas -los más jóvenes del certamen- se destacaron por la complicidad que construyeron durante el programa. La relación que forjaron trascendió la competencia y se transformó en una amistad que promete continuar fuera de las cámaras. Sin embargo, Ian sorprendió al dejar entrever que ese vínculo podría tener un matiz diferente.

En un stream relajado, el youtuber se permitió bromear sobre la posibilidad de que la relación con Sofía vaya más allá de la amistad. “Unos besos le doy”, confesó cuando le preguntaron si estaría con Gonet.

La frase generó risas inmediatas entre quienes compartían la transmisión, aportando un toque de humor al momento. No obstante, también despertó comentarios críticos, ya que algunos consideraron que el tono elegido podía prestarse a interpretaciones diversas o resultar poco oportuno en ese contexto.

De esta manera, la final de MasterChef Celebrity no solo consagró a Ian Lucas como campeón, sino que también dejó abierta la puerta a nuevas historias que podrían desarrollarse fuera del ámbito televisivo, alimentando la curiosidad del público que siguió cada paso de los participantes.