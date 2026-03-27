La Reini Gonet se sinceró sobre su depilación y su postura que dejó en shock a todos

Sofía 'La Reini' Gonet visitó el programa A la Barbarossa (Telefe) luego de su paso por MasterChef Celebrity, certamen en el que no solo se lució por su talento culinario, sino también por los looks que marcaron tendencia durante cada gala.
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Sofía 'La Reini' Gonet habló en A la Barbarossa y sorprendió con una revelación sobre la depilación que dejó al panel sin palabras y abrió debate.
Sofía 'La Reini' Gonet visitó el programa A la Barbarossa (Telefe) luego de su paso por MasterChef Celebrity, certamen en el que no solo se lució por su talento culinario, sino también por los looks que marcaron tendencia durante cada gala.
En medio de la charla con el equipo de Georgina Barbarossa, surgió un tema inesperado que generó sorpresa en el estudio: su postura frente a la depilación. Fiel a su estilo directo y sin filtro, la influencer respondió con total sinceridad y dejó en claro su manera de pensar.
“No, yo no me depilo”, expresó. Ante la reacción inmediata del panel, amplió su explicación: “No me gusta que me toqueteen. No, no me gusta hacerme la depilación”.
Lejos de plantear una postura rígida, Sofía aclaró que su decisión depende de cómo se sienta en cada momento. “A veces sí, a veces no. Depende de mí”, señaló.
En ese sentido, reforzó su mirada personal sobre el tema: “Si voy a tener un encuentro con otra persona, no me importa”. Y agregó con firmeza: “Me depilo si tengo ganas, pero depende de cómo me siento yo, no por la otra persona”.
Tras varios meses de emisión, MasterChef Celebrity (Telefe) llegó a su desenlace y coronó a Ian Lucas como el gran ganador. En una definición muy pareja, el joven logró imponerse por escaso margen frente a Sofía “La Reini” Gonet, en un duelo que mantuvo la tensión hasta el último instante.
Más allá de sus habilidades en la cocina, ambos finalistas -los más jóvenes del certamen- se destacaron por la complicidad que construyeron durante el programa. La relación que forjaron trascendió la competencia y se transformó en una amistad que promete continuar fuera de las cámaras. Sin embargo, Ian sorprendió al dejar entrever que ese vínculo podría tener un matiz diferente.
En un stream relajado, el youtuber se permitió bromear sobre la posibilidad de que la relación con Sofía vaya más allá de la amistad. “Unos besos le doy”, confesó cuando le preguntaron si estaría con Gonet.
La frase generó risas inmediatas entre quienes compartían la transmisión, aportando un toque de humor al momento. No obstante, también despertó comentarios críticos, ya que algunos consideraron que el tono elegido podía prestarse a interpretaciones diversas o resultar poco oportuno en ese contexto.
De esta manera, la final de MasterChef Celebrity no solo consagró a Ian Lucas como campeón, sino que también dejó abierta la puerta a nuevas historias que podrían desarrollarse fuera del ámbito televisivo, alimentando la curiosidad del público que siguió cada paso de los participantes.