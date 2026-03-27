La fuerte denuncia de Carmiña Masi contra Gran Hermano por la que exige sanciones: "Racismo selectivo"
Indignada por un nuevo caso de discriminación, la exjugadora paraguaya de Gran Hermano Generación Dorada fue al frente contra la producción con una acusación contundente. Aquí, el fuerte descargo de Carmiña Masi.
27 mar 2026, 08:37
La fuerte denuncia de Carmiña Masi contra Gran Hermano por la que exige sanciones: “Racismo selectivo”
El reality de Tefele, Gran Hermano Generación Dorada, volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras la viralización de un video con comentarios discriminatorios dentro de la casa. En esta oportunidad, quien alzó la voz fue Carmiña Masi, la exparticipante paraguaya que días atrás había sido expulsada del ciclo justamente por protagonizar un episodio similar.
Desde sus redes sociales, la periodista no ocultó su malestar luego de que circulara un fragmento en el que Nazareno y Jessica, conocida como “La Maciel”, lanzan frases ofensivas vinculadas a personas de “color marrón”. Indignada, Carmiña Masi replicó el material en sus historias de Instagram y disparó sin filtros asegurando que en el reality hay “racismo selectivo”, dejando en claro su postura frente a lo sucedido.
Lejos de quedarse ahí, también apuntó directamente contra la producción del programa, a la que acusó de medir con distinta vara a los jugadores. En esa línea, cuestionó la falta de sanciones ante un hecho que, según su mirada, guarda similitudes con el que derivó en su propia salida del juego.
En paralelo, la exjugadora aprovechó otro posteo para despejar rumores sobre una eventual vuelta a la competencia tras la reciente salida de Mavinga. Sin rodeos, fue categórica: “Yo no vuelvo”, sentenció, descartando cualquier posibilidad de regresar a la casa más famosa del país.
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Además, Carmiña Masi recordó el episodio que motivó su expulsión y dejó flotando una comparación que encendió aún más el debate en redes. “¿No es lo mismo que pasó conmigo? ¿Por qué a ellos no los sancionan?”, lanzó, reflejando el reclamo de muchos televidentes que exigen medidas disciplinarias para los actuales participantes involucrados.
El origen del nuevo escándalo se remonta a una charla dentro de la casa, cuando Nazareno Pompei caminaba entre las camas de uno de los dormitorios de la casa y fue interceptado por Jessica. Allí, ella le preguntó:“Si ves gente de color marrón, ¿qué hacés?”. La respuesta no tardó en llegar y generó un inmediato rechazo:“Salgo corriendo”, contestó él.
Sin embargo, la conversación continuó y elevó aún más la polémica. “Si con la gente de color marrón, por alguna casualidad, tenés que convivir porque te llevan a un hotel, ¿qué tenés que hacer?”, insistió La Maciel. A lo que Nazareno redobló la apuesta:“Me quejo y que se vayan”.
Con este escenario, y pese a las fuertes repercusiones en redes sociales, la producción del reality no tomó medidas en la gala emitida el jueves, lo que volvió a colocar al programa en el centro de las críticas y alimentó la discusión sobre los criterios a la hora de aplicar sanciones dentro del juego.
Cómo reaccionó Jenny Mavinga al ver en vivo el video de Carmiña Masi discriminándola dentro de la casa de Gran Hermano
La gala de este jueves en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) estuvo atravesada por un momento de alto voltaje emocional cuando Jenny Mavinga quedó cara a cara con uno de los episodios más controversiales del reality: los comentarios discriminatorios de Carmiña Masi, que derivaron directamente en su expulsión.
En la previa a la emisión del material, Santiago del Moro tomó la palabra y le explicó a la participante el por qué de esa decisión: “Queremos que veas esto porque, tarde o temprano, lo vas a ver. Queremos que veas por qué Carmiña fue expulsada del juego. ¿Lo querés ver?”. Sin dudarlo, Mavinga dio el visto bueno con un escueto pero contundente: “Sí”.
Cuando finalmente se pusieron al aire las imágenes, el clima en el estudio cambió por completo. Los dichos, cargados de agresiones y expresiones racistas, generaron un silencio absoluto entre los presentes. La incomodidad fue evidente y, al mismo tiempo, terminó por reforzar la decisión que había tomado la producción frente a la gravedad de lo ocurrido.
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Sin embargo, todas las miradas estaban puestas en lo que vendría después: la reacción de Jenny Mavinga tras ver el material. Lejos de mostrarse afectada o desbordada emocionalmente, la exjugadora optó por una postura serena y analítica que sorprendió a más de uno: “Lo estaba disfrutando porque la forma cuando habla, te das cuenta, pero me da lástima por ella”, expresó con firmeza.
Acto seguido, profundizó su reflexión y fue directa al momento de interpretar la actitud de su excompañera dentro de la casa: “La única cosa que yo puedo ver en ella es envidia. Sentirse inferior para poder hablar así de una persona”, lanzó, sin rodeos.
En esa misma línea, Mavinga dejó en claro que no hay lugar para el rencor de su parte: “Yo no tenía nada contra ella”, aseguró. Y, para cerrar, dejó una frase que rápidamente resonó tanto en el estudio como en redes sociales: “Ella con su conciencia… a mí no me hace ni más ni menos lo que ella puede decir. Solamente ahí muestra lo que es”, concluyó serena.