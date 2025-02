El plan de urgencia de Sandra para liquidar a Selva en Gran Hermano 2024

"Vamos a ir por un plan urgente, nos vamos a poner a cocinar todos los días. Entonces cuando venga ya van a estar todas ocupadas", le decía Sandra a Lourdes Ciccarone y Martina Pereyra para que la ayuden en su estrategia.

Luego se vio un tenso diálogo entre Selva y Sandra: "Hoy cociná vos, mañana cocino yo, así nos vamos turnando y vos te liberas un poco", le decía la actriz uruguaya.

"Igual a mí me encanta", contestó Sandra. A lo que Selva retrucó picante: "Sí, a mí me encanta también. Así no nos peleamos, una y una. Hoy soy tu asistenta, mañana sos mi asistenta".

"Mañana tenés que ponerte con los que te ayudan, si soy tu asistenta no descanso", le contestó con ironía Sandra. Y luego la mujer de La Plata se descargó: "Que se maneje... Si no la voy a cag.. a trompadas en serio".

"Vino a molestarte a la cocina", observó Chiara Mancuso. Y ella respondió firme: "Hay que ver si se la banca sola".

La actitud de Selva que provocó la inmediata reacción de Chiara en Gran Hermano 2024

En sus primeras horas en la casa de Gran Hermano 2024, Selva Pérez provocó la inmediata reacción de Chiara Mancuso por una actitud un tanto extraña. La uruguaya se levantó y besó en la frente a todos los que todavía estaban durmiendo.

"El beso estuvo demás. Hay personas que eso no les gusta", fue la advertencia que le hizo Chiara a Selva. "A mí me gusta que me den cariño, pero hacelo cuando estoy despierta... hoy me asusté!", señaló la morocha.

"Perdón... perdón.... perdón. No lo hago más", exclamó la uruguaya. "No pidas perdón, yo te lo digo para que no se la agarren con vos", acotó Chiara.

Pese a que aceptó el consejo de la morocha, Selva advirtió que observa una clara división entre "los nuevos" y "los originales". "Entiendo que somos los nevos y, por esa razón, vamos a estar bajo la lupa. Está bien", sentenció.