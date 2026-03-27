La filosa reacción de Pampita a los dichos de Roberto García Moritán: "Trata de..."

Por último, cerró con una reflexión sobre la exposición mediática: “No voy a opinar de notas de otros. Creo que uno hace lo mejor que puede cuando está frente a una cámara y trata de dar su mejor versión”.

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Cómo fue el desgarrador lamento de Roberto García Moritán por su separación de Pampita

Roberto García Moritán volvió a hablar sobre su separación de Pampita y compartió cómo reorganizó su vida tras ese quiebre. Además, se refirió al vínculo actual con su expareja y la manera en que lograron mantener un trato cordial.

Aunque la relación terminó, dejó en claro que la comunicación entre ambos sigue siendo cercana, principalmente por el rol que comparten como padres de Anita. Según explicó, esa responsabilidad los obliga a sostener un contacto constante y respetuoso, con buena predisposición de las dos partes.

En diálogo con El Cronista Stream, Roberto contó que mantiene un intercambio cotidiano con Pampita. “Obvio, si tenemos una hija en común. Por eso, cuando alguien me insulta como exmarido, me dicen: ‘eh, exmarido’, y pobre tipo ese que está del otro lado, que no entendió nada”, relató.

El empresario también se refirió a lo que significó esa etapa de su vida: “Creo que hice muchas cosas interesantes en mi vida de las cuales estoy muy orgulloso, entre ellas, la familia que supimos armar con Caro en su momento y que fue un motivo de orgullo. Solo tengo buenos recuerdos de eso”.

Consultado sobre si extraña esa vida, reconoció: “A veces sí. Pero a veces es, a veces no. A veces funciona, haces hay tropiezos. Fue una realidad con la que tuve que convivir, porque perdí todo”.

Y profundizó en lo que implicó esa pérdida: “Todo es todo. Familia, trabajo, credibilidad, confianza, nombre, todo. Miraba televisión y veía gente hablando sin saber, mintiendo sobre cosas que no tienen nada que ver con mi vida”.

De esta manera, García Moritán dejó en claro que, aunque la separación fue un golpe duro, hoy atraviesa una etapa de reconstrucción personal y mantiene con Pampita un vínculo basado en el respeto y en la crianza compartida de su hija.