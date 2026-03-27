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La filosa reacción de Pampita a los dichos de Roberto García Moritán: "Trata de..."

Pampita habló en Puro Show sobre las palabras de Roberto García Moritán y dejó en claro su postura.

27 mar 2026, 14:01
pampita, garcia moritan
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Roberto García Moritán habló recientemente sobre lo que significó para él la separación de Pampita, asegurando que “perdió todo” tras el final de la relación. Sus palabras no pasaron desapercibidas y Pampita fue consultada al respecto en Puro Show (El Trece).

La modelo, con su habitual serenidad, eligió marcar distancia de esas declaraciones. “Esto que dijo no son temas míos y trato de no meterme”, expresó. Al mismo tiempo, subrayó la importancia de mantener una buena relación por el bienestar de su hija en común. “Me interesa tener un buen vínculo porque tenemos que criar juntos a Ana. Por eso precisamente no me meto si no me corresponde. Obvio que tenemos vínculo por Ana, porque es muy chiquita, y nos queda mucho por delante”, señaló.

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Respecto a la dinámica actual con García Moritán, la conductora remarcó: “Compartimos mucho juntos y por eso tratamos que la relación sea amena y en paz. Hasta que no sea grande la comunicación se da gracias a la voluntad de los padres, así que depende absolutamente de nosotros acomodarnos a la familia que somos hoy”.

Cuando se le preguntó por las palabras de Roberto en las que admitía extrañar su pasado, Pampita fue tajante: “Yo estoy en pareja así que no voy a opinar de eso”.

Por último, cerró con una reflexión sobre la exposición mediática: “No voy a opinar de notas de otros. Creo que uno hace lo mejor que puede cuando está frente a una cámara y trata de dar su mejor versión”.

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Cómo fue el desgarrador lamento de Roberto García Moritán por su separación de Pampita

Roberto García Moritán volvió a hablar sobre su separación de Pampita y compartió cómo reorganizó su vida tras ese quiebre. Además, se refirió al vínculo actual con su expareja y la manera en que lograron mantener un trato cordial.

Aunque la relación terminó, dejó en claro que la comunicación entre ambos sigue siendo cercana, principalmente por el rol que comparten como padres de Anita. Según explicó, esa responsabilidad los obliga a sostener un contacto constante y respetuoso, con buena predisposición de las dos partes.

En diálogo con El Cronista Stream, Roberto contó que mantiene un intercambio cotidiano con Pampita. “Obvio, si tenemos una hija en común. Por eso, cuando alguien me insulta como exmarido, me dicen: ‘eh, exmarido’, y pobre tipo ese que está del otro lado, que no entendió nada”, relató.

El empresario también se refirió a lo que significó esa etapa de su vida: “Creo que hice muchas cosas interesantes en mi vida de las cuales estoy muy orgulloso, entre ellas, la familia que supimos armar con Caro en su momento y que fue un motivo de orgullo. Solo tengo buenos recuerdos de eso”.

Consultado sobre si extraña esa vida, reconoció: “A veces sí. Pero a veces es, a veces no. A veces funciona, haces hay tropiezos. Fue una realidad con la que tuve que convivir, porque perdí todo”.

Y profundizó en lo que implicó esa pérdida: “Todo es todo. Familia, trabajo, credibilidad, confianza, nombre, todo. Miraba televisión y veía gente hablando sin saber, mintiendo sobre cosas que no tienen nada que ver con mi vida”.

De esta manera, García Moritán dejó en claro que, aunque la separación fue un golpe duro, hoy atraviesa una etapa de reconstrucción personal y mantiene con Pampita un vínculo basado en el respeto y en la crianza compartida de su hija.

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