La firme reacción de Betiana Blum al fuerte embate de Moria Casán: "Vivo de otra manera, no necesito..."

"Te dijo envidiosa, celosa...", le marcó el cronista. A lo que la artista comentó: "¿En toda mi vida alguien vio eso en mí? Nada. No me afecta lo que diga. No me molesta nada. Fui a ver un espectáculo y nada más".

En ese sentido, Betiana desmintió haberle dado consejos en un rol de "directora": "Eso no es cierto, ¿entonces qué querés que te diga? Yo no voy a decir nada sobre ella. Disculpame, no es con ustedes, no es mi forma de vivir. Yo vivo de otra manera, no necesito esto".

"Que haga lo que quiera, cada uno puede hacer lo que quiera, soy una persona muy tranquila y muy feliz. No tengo nada para decirle, si para ella fue así para mí no", concluyó firme Betiana Blum evitando entrar en la polémica con Moria Casán.

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Moria Casán explicó por qué se enojó tanto con Betiana Blum

Moria Casán ahondó en los detalles de su escandaloso encuentro en teatro con Betiana Blum y cuál fue la actitud de la actriz que la molestó tanto al finalizar la función de la obra que encabeza junto a Jorge Marrale.

“Betiana Blum, no tengo nada contra vos, pero hay que ubicarse en la vida. Si me venís a buscar, me venís a saludar, yo no te pedí ninguna devolución, no me la des”, comenzó la One en su ciclo La mañana con Moria (El Trece).

“Me decía: ‘me parece que te querés ir del escenario’. O sea, la visión... justo yo, irme del escenario, yo con lo que trabajo que estoy ahí en 35 minutos con 35 páginas con Marrale, que es un ping-pong”, remarcó sobre el incómodo encuentro con la actriz.

Y le habló directamente mirando a cámara: “Te agradezco, si querés ser directora, andá a otro lado, mi amor. No vengas a dar direcciones después que ves una obra y en vez de saludar a tus compañeros, no nos rompas las pelotas, preciosa”.

“Te quiero igual... y mirá la foto de la hipocresía. Yo como estaba ahí ya, ahí me estaba diciendo cosas y yo así, ¿ves? Ella chocha, ya estaba bañada, vos ahí me habías pegado una ducha... estaba con la batita", arremetió picante Moria Casán durísima contra Betiana Blum.