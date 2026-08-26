Yanina Latorre fulminó a Pilar Smith por su rol como angelita: "Se lleva mal con todas y..."

"El cuentito ese de que la tengan que ponchar, ponerle música especial y que abra la libretita... Mami, no se gana así, sino dando buena data de primera mano", siguió picante.

"No me gusta lo que hace con las compañeras, se queja. Se lleva mal con todas, todas me hablan mal de Pilar. Una cosa es ser peleadora al aire, banco, y otra cosa es ser mala compañera. Yo he peleado con todas las que venían a pelear conmigo, yo no lo buscaba, se colgaban, pero fuera del aire soy agua de tanque, no discuto con nadie", insistió.

Y siguió firme: "Me parece que lo de la libretita con el cuadernito atrasa muchísimo. Después es buena periodista y divina... Pilar si te vas a ofender mirá para otro lado, no tiene humor, algo que sí tiene Denise".

La opinión de Yanina Latorre del resto de las angelitas

En tanto, Yanina Latorre también cargó contra Romina Scalora y además resaltó a Carolina Molinari, la Barby, Karina Iavícoli y Nazarena Vélez.

"Se acomodó al programa y como angelita para mí Nazarena es una relevelación, si bien no va a traer data tiene mucho backup de los temas y opina", dijo sobre la actriz.

"Tiene muy buena información y es muy buena compañera, si Ángel no la hubiera llamado yo la pedía este año, me encanta su laburo y la quiero mucho", observó sobre Iavícoli.