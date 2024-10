El ninguneo de Yuyito González a Mirtha Legrand por la dura opinión de su relación con Milei

Luego, González indicó: “Yo voy al programa y hay buena onda, pero nada más. No escucho a nadie. ¿vos le preguntás a la gente con quién tenés que ponerte de novia? Yo tampoco”.

“Pero la de Mirtha es una opinión importante, ¿o no?”, consultó la notera. Y Yuyito blanqueó: “Nadie que me tire mala onda es importante”.

La conductora fue sincera cuando posteriormente le preguntaron por una posible mudanza con Javier Milei: “Tenemos un plan de mudanza programado para dentro de no demasiado tiempo, sí. Estamos todo el tiempo que podemos juntos porque nos encanta y estamos felices”.

“Disfrutamos mucho este momento. No voy a contar nada más porque si fuera por mí digo todo, pero no puedo porque después recuerdo quién es mi novio”, sumó.

Yuyito enfrentó además las críticas por su relación: “Creo que nunca me hicieron tanto bullying como ahora. La verdad es que estoy tan feliz que me lo banco y no le doy mucha bola. No se gasten porque a mí no me llega nada”.

Yuyito González se arrepintió de contar la actividad que hace con Milei: "No lo tendría que haber dicho"

Hace unos días, Yuyito González, en el programa que conduce, Empezar el día (Ciudad Magazine), había contado un detalle de su intimidad con su novio, el presidente Javier Milei, y había revelado que la pareja empezó a ir al gimnasio.

Tras sus dichos que causaron polémica, este lunes la presentadora tuvo que salir a aclarar malentendidos. “La semana pasada yo conté acá, en el programa, qué había hecho el día anterior, o el fin de semana. Entonces, dije que había empezado a hacer gimnasia. Facundo Ventura me consultó dónde y yo le dije en Olivos, a lo que quiso saber si había un gimnasio allá”, comenzó diciendo Yuyito.

"Entonces después me frené y dije ‘no lo tengo que decir’. Me salió espontáneamente y aparecieron los detractores de siempre a decir: 'ay, le armaron un gimnasio a Yuyito González en Olivos”, agregó.

"Señores, no me armaron un gimnasio de nada. Yo solo abrí la puerta de un recinto que tenía aparatos para realizar ejercicio y me puse a hacer gimnasia”, remarcó molesta. “¿Alguien vio que entraran camiones con cemento y ladrillos, o grúas con máquinas, aparatos y mancuernas? No, nadie lo vio porque no existió”, disparó.

Por último, se preguntó de forma irónica: ”Estoy utilizando ese gimnasio que ya estaba armado de antes, de gestiones anteriores. ¿Se entiende? ¿Tiene algo de malo hacer ejercicio? Para nada, ¿no?”.