El nuevo amor de Nico Occhiato con una ex de Mariano Martínez

occahiato cavallo captura.jpg Rumores de romance entre Nico Occhiato y la ex de Mariana Martínez, Camila Cavallo.

"Camila Cavallo, la ex de Mariano Martínez, y Nico Occhiato estuvieron toda la noche pegados" disparó Berardi después de dar varias pistas. Y agregó sobre cómo Occhiato habría conquistado a la modelo: "Estuvieron muy cerca. Él (Nico) no se animaba a saludarla. Después sí, se acerca. Estuvieron charlando toda la noche. Mariano también estaba en el boliche. Daba vueltas".

En tanto, la periodista aseguró que podía hablar de romance debido a que estuvieron juntos todos el tiempo aunque no se mostraron en público a los besos. "Camila y Nico estuvieron pegados toda la noche, pero mi fuente me dice que no los vio chapando", cerró la angelita en el programa de Carmen Barbieri.

Revelaron el verdadero y tremendo motivo por el que Flor Vigna y Nicolás Occhiato se separaron

Después de mucho tiempo, se reveló el verdadero y tremendo motivo por el que Flor Vigna y Nico Occhiato se habrían separado definitivamente tras años de noviazgo.

“Karina Iavícoli decía que ella siempre lo mata en público y él es un caballero pero hay que ver lo que le hizo Occhiato, algo le hizo para que ella reaccione así”, analizó Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo.

Flor Vigna Flor Vigna y Nico Occhiato se conocieron en el programa Combate y se pusieron de novios hasta que la pareja llegó a final durante la pandemia.

Y la panelista Paula Verela contó las causas por las que finalmente habrían terminado su relación: “La engañó, le prometió mil cosas que nunca cumplió, como dice ella en su canción”.

Recordemos que Flor Vigna dio que hablar con sus últimas declaraciones íntimas a Infobae que rápidamente se las vinculó con su pasado con Occhiato: "Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años", señaló.