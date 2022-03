El nuevo amor de Susana Roccasalvo y el deseo de su marido fallecido hace 6 años

Susana Roccasalvo no quiso dar muchos datos de su nuevo novio: "No me van a sacar muchos datos, fue hace muy poco, un mes y pico, estamos llevando todo de a poco. No nos conocíamos personalmente, él me conocía de la tele, yo por sus trabajos, pero no es conocido".

La conductora de Implacables contó que su marido fallecido, Carlos Hlawaczek, le dio un mensaje y un deseo antes de su muerte: "Fue un poco el mensaje, el último que Charly dejó. ´Sos muy joven, seguí tu vida por favor´. Este fue hace 6 años".

"No hay como una culpa, muchas veces y muchas mujeres tienen culpa", sostuvo la conductor del Nueve, mientras que Peña sostuvo: "Las experiencias son distintas, los amores no son iguales, lo que vos tuviste con él, lo tuviste con él, pero está buenísimo que apuestes al amor".

"Igualmente no lo esperaba, fue un flash, mágico", cerró la reconocida conductora pero Paulo Kablan quiso indagar un poco más y erró su diagnóstico: "No tengo idea de qué se trata, pero quienes hacemos crónicas policiales tenemos cierta sagacidad detectivéstica. Trabajaríamos muy bien en tu ámbito. Dijiste: me conoce de la tele y lo conozco por su profesión. Es abogado. Está saliendo con un abogado".

¿Quién era Carlos Hlawaczek, el marido de Susana Roccasalvo?

En noviembre de 2013, Susana Roccasalvo vivía uno de los momentos más felices de su vida.

Después de mucho tiempo en pareja y convivencia (tres años), cristalizó su historia de amor con Carlos Hlawaczek. La periodista y el prestigioso médico sellaron su amor por registro civil.

Muchos amigos del medio de la periodista asistieron al evento y posterior fiesta. Roccasalvo es madre de una Belén, de 29 años, y Hlawaczek era padre de tres hijos. Lo cierto es que el médico estaba pasando por un delicado estado de salud desde hace tiempo desde que se le detectó una enfermedad terminal.

Hlawaczek fue sostén anímico de Susana en momentos donde no le iba tan bien en lo laboral y ambos tuvieron una gran relación.

"Charly" estaba internado en el Instituto del Diagnóstico y su cuadro era muy grave. Anoche no pudo soportar más, justo en el día de su cumpleaños.