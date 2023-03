El nuevo novio de Edith Hermida dio detalles de la relación con la panelista de Bendita: "Es la persona que..."

Fue la especialista en redes Juariu quien detectó el viaje de verano que hicieron juntos los dos como paso en la relación sentimental que nació en el ambiente laboral.

Lo cierto es que el nuevo novio de Edith Hermida rompió el silencio y habló del vínculo con la panelista de Bendita, El Nueve, aunque evitó ponerle un título a la relación.

“Estoy con una persona que es conocida. Estoy de la mejor manera que puedo estar. Tratando de hacerle bien. Estoy con Edith, sí, porque es una gran persona. Desde lo profesional como productor, que es lo que más me gusta hacer, hasta lo personal, si ella necesita que le cebe mate, hasta viajar, porque definitivamente fue una gran compañera de aventura”, aseguró el productor en Radio One.

Y remarcó: "Siempre pensando en el presente y sin proyectar demasiado a futuro, el productor continuó. “Digo ‘fue’, ni siquiera sé si lo va a seguir siendo. Eso fue hoy, fue ayer y mañana vemos. Si ella mañana me necesita, yo voy a estar. Pero por mi familia, por la gente que quiero, me parece que esa es la mejor manera de tener una relación con alguien”.

“La pasé tan mal en alguna otra vez que esto lo quiero disfrutar. Ella a mí me hace brillar, me pone contento, cosa que no me pasa seguido y si yo puedo hacer lo mismo con ella, bienvenido sea. Genial”, sostuvo Mariano.

Y cerró: "Es la persona que más contento me puso… Por largo”, definió Tabares y añadió: “Y yo quisiera que ella diga lo mismo. Obvio. Quisiera que se muera de amor por mí. Me presenté como su nuevo compañero de aventuras. Eso es lo que soy. Por ahora hasta acá es a lo que llegamos”.

Edith Hermida se enamoró y se fue de viaje con un compañero de trabajo

Fue a fines de diciembre pasado cuando Edith Hermida blanqueó su separación de Roberto Batata Fernández, su pareja durante los últimos 15 años, y ahora la locutora se animó a mostrarse con su nuevo amor.

Claro que de a poco comenzó a tirar algunas pistas. Cuando le consultaron desde la cajita de preguntas de Instagram con quién se había ido de vacaciones a Brasil, ella respondió misteriosa "Vine con alguien y es de Racing".

Pero quien aportó luz a tanto misterio no fue otra que Juariu, la popular detective de famosos en las redes. Tal como suele hacer habitualmente, tras investigar minuciosamente cada detalle virtual, logró el dato de quién es el hombre que enamoró a Hermida.

"Se llama Mariano y es el productor de La Chiru (apodo de Edith) en Radio 10", reveló la tucumana experta en redes sociales.