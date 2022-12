Edith Hermida se separó definitivamente de su marido de toda la vida: los motivos 

Según ellos, el muchacho, que es Contador Público Nacional y que siempre prefirió el perfil bajo, acaba de separarse de la periodista después de pelear duro contra algunas crisis que habían sufrido en el último tiempo, pero no pudieron superar. "El tendrá que hacer abandono de hogar", arrojaron en el ciclo del Trece.

"Algo se había dicho en los últimos tiempos. A ella le preguntaban y contestaba con pocas ganas o con silencios que iban hablando también, pero está claro que algo pasaba en esa relación, y que ese algo no era bueno sino que adelantaba que la pareja estaba en riesgo", señalaron antes de develar de quiénes se trataba.

"Estuve toda la noche moviendo mis contactos y los hilos para confirmar la noticia, hasta que pude hacerlo. Lamentablemente esto ha sucedido, es así. Tienen una hija y se quieren, se guardan cariño, por eso les cuesta hablar de estos temas, pero esta es la verdad", se dijo también.

Y al final terminaron revelando quiénes eran los que se distanciaron. "Los que están separados, y es definitivo y para siempre porque lamentablemente no tienen vuelta atrás, son Edith Hermida y Batata. No va más esa pareja. Está confirmadísimo".

edith hermida.jpg

Edith Hermida opinó a fondo del noviazgo de la China Suárez y Rusherking

Hace unos días, la China Suárez sorprendió a Rusherking con un romántico gesto en público al dedicarle un pasacalle en la puerta del edificio donde vive él con románticas palabras.

En este contexto, Edith Hermida habló en el ciclo Bendita, El Nueve, del momento que pasa la actriz con el joven cantante y destacó que el trapero "es muy amoroso con ella".

"A mí nunca me hicieron un pasacalles, pero me parece que a la China Suárez nunca nadie le demostró tanto su amor como Rusherking", observó la panelista.

"Ninguno de los novios que tuvo China Suárez fue tan amoroso como Rusherking", agregó segura.

A lo que Tamara Pettinato apuntó: "Yo creo que ella no está manejando las emociones. Está demasiado enamorada. También le dejó una nota en la casa, que decía 'no te asustes, no te voy a pedir casamiento'. Me parece que se está pasando un poco".

"No solo está enamorada, quiere que todo el mundo lo sepa", remarcó Any Ventura. Y Edith Hermida cerró: "Además, es muy fanática de estar en los medios".