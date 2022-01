El nuevo novio de Vicky Xipolitakis tiene una grave denuncia en la Justicia

“La verdad que es una situación muy complicada, la ex mujer de Giardelli dudaba mucho en hacer esta denuncia, pero no le quedó otra para poder resguardarse y poner una perimetral de 500 metros contra Diego Giardelli, él no se puede acercar a ella”, indicó el periodista.

“Y además en esta denuncia está mencionada Victoria Jesús Xipolitakis. Hubo una comunicación entre Vicky y la ex de Giardelli para ponerla al tanto de la situación”, indicó el conductor.

Vicky Xipolitakis y su nuevo novio se habrían comprometido hace muy poco pero seguramente la rubia desconocía el pasado de su actual pareja. Vicky viene de sufrir algo parecido con su ex, Javier Naselli, a quien denunció por violencia de género tras el nacimiento de su hijo Salvador Uriel.

image.png

Javier Naselli, el ex de Vicky Xipolitakis, publicó una carta para su hijo

El empresario, Javier Naselli, está brindando una batalla judicial para poder ver a su hijo, Salvador Uriel, de 3 años, fruto de su relación con Vicky Xipolitakis.

La griega lo denunció ante la Justicia por violencia de generó. Ahora, el ex de la mediática publicó una carta, que difundió el sitio Notinor Jujuy, para poder volver a ver al pequeño.

El 12 de diciembre, Naselli tuvo un encuentro de revinculación con Salvador, en presencia de los padres de Vicky y una asistente social, Ana Carolina Guitierrez.

Todo se dio en un marco de mucha armonía. El empresario le llevó regalos a su hijo y disfrutó de su compañía por unas horas.

Sin embargo, al poco tiempo, Naselli recibió una notificación por una denuncia en su contra presentada en el Juzgado de Lanús por malos tratos hacia el niño.

En la carta, el empresario apuntó directamente a los juzgados de Lanús y Avellaneda por fallos "corruptos y fuera de tiempo que se excusan en la feria judicial".