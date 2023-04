El nuevo proyecto artístico que prepara Jey Mammon en España junto a otro actor argentino

Y ante esto, Ángel de Brito señaló que el humorista conversaba por celular con el actor argentino Omar Calicchio porque “quiere escribir un musical”.

“Está en Madrid no está en la casa de Cecilia Roth -como se había rumoreado-. Ella me confirmó que está filmando una serie en Barcelona, le pregunté por el tema de Jey y me dijo ‘me reservo la opinión con este tema que es muy delicado’”, señaló De Brito.

Luego, Ángel dio precisiones sobre cuál sería el proyecto en el que Mammon estaría trabajando. “Estuvo varias horas reunidos con un actor argentino que está allá, se llama Omar Calicchio. ¡Muy conocido! Es muy amigo de él. Hablaron la posibilidad de hacer un musical, quiere escribir un musical”, detalló.

“Jey le contó que está más tranquilo, más despejado y que bajó un poco el acoso mediático”, agregó De Brito sobre la situación actual de Mammon en España.

Se confirmó quién será la nueva conductora de La Peña de Morfi tras el paso de Georgina Barbarossa

Desde que la conducción de La Peña de Morfi en Telefe cambió, ya que el canal decidió apartar a Jey Mammon por recibir una denuncia por abuso de parte de Lucas Benvenuto, el canal de las pelotas ya está pensando qué persona puede ocupar ese rol.

Según dijeron en el ciclo Gossip, el cual lleva adelante Pilar Smith en NET TV, Soledad Pastorutti es la elegida para conducir el programa musical. Durante todo abril seguirá Georgina Barbarossa y La Sole arrancará recién en mayo.

Desde hace unas semanas, Georgina está cumpliendo el lugar de Jey Mammon en La Peña, y los televidentes la apoyan. Sin embargo, la animadora conduce su propio programa de forma diaria en Telefe y es por eso que buscaron a otra persona que acompañe a Jesica Cirio.

Soledad Pastorutti es una de las artistas e íconos del folclore argentino, quien ama la música y seguro muchos fanáticos estarán contentos de verla conducir este exitoso ciclo.