El nuevo proyecto laboral de Kike Teruel tras su despedida de Los Nocheros

Además, deslizó la posibilidad de incursionar en la política. "Me quiero preparar, me parece que no está bueno simplemente por ser una cara conocida lanzarse a la política", dijo en declaraciones a medios.

De esta forma, se viene un cambio de rumbo para el cantante que se ilusiona con subirse al escenario junto a grandes artistas el próximo verano, deslumbrando a marplatenses y turistas que se acerquen a La Feliz.

Kike Teruel

Álvaro Teruel sobre la sorpresiva salida de Kike de Los Nocheros: "Sabíamos de su decisión y..."

Kike Teruel, el músico y miembro fundador de la popular banda Los Nocheros, comunicó el fin de semana que se va de la agrupación después de tres décadas y a pocos días de la presentación en el Festival de Folklore de Cosquín.

La inesperada noticia sacudió la industria musical y el salteño salió a explicar su decisión a los miles de fanáticos. “Me voy porque estoy bien. Es raro escucharlo así, pero estoy en una excelente relación con los chicos”, señaló en un vivo de Instagram. Además, aclaró que acompañará a sus compañeros hasta abril, cuando terminen con las presentaciones que tienen pautadas.

El salteño remarcó que su partida no está vinculada a un proyecto individual sino que se trata de un punto final para su carrera artística: “No voy a seguir como solista. No voy a seguir cantando, no me voy para hacer una carrera paralela en absoluto. ¿Qué voy a hacer? No sé, pero sentí que era el momento: estaba sin ideas para el grupo y hace rato ya me quería ir. Era como jugar en un equipo y dar pases en vez de ir al frente”.

Luego agregó: “Me encanta cantar, pero no lo voy a hacer como carrera profesional porque esto es muy demandante y hay que estar preparado y atento a muchas situaciones que el canto requiere hoy. Conozco muy bien mis limitaciones vocales: mi voz se hizo para Los Nocheros”.

Teruel, que les comunicó esta decisión hace más de tres meses a Rubén Ehizaguirre, Mario Teruel y Álvaro Teruel, siente que se terminó su “misión” de cantar.

Sin embargo, se ilusionó con recuperar la inspiración y regalarles una futura composición a quienes fueron sus compañeros de ruta durante más de tres décadas.

Pero por otro lado, en las últimas horas comenzaron a circular rumores de que está decisión de Kike no le habría gustado demasiado a sus compañeros. En diálogo con PrimiciasYa, Álvaro Teruel, el más joven integrante del conjunto salteño, se refirió a la inesperada decisión que tomó su tío.

"Las fechas del verano las vamos a hacer con él hasta fin de temporada y no estamos enojados, sabíamos de su decisión y la respetamos. Lo que se dice sale de la urgencia de los que comunican", indicó Álvaro.