El objetivo que se impuso María Eugenia Rito para poder sumarse a El hotel de los famosos

"Ritó se va a poner un balón gástrico. Era algo que venía analizando y ya tomó la decisión. Lo va a hacer porque siente que lo necesita. Tiene muchas propuestas. Una es para entrar a El hotel de los famosos", comentó Ángel.

El conductor también reveló que la rubia está evaluando dos proyectos para teatral. "La llamaron para ir a Carlos Paz. Hay dos propuestas para hacer teatro, una es Cobra K y otra Cocodrilo", detalló.

Daniela Cardone estuvo en Intrusos (América TV) y reveló que la tentaron para sumarse a la segunda edición de El hotel de los famosos, el reality de El Trece donde conviven 16 figuras del ambiente artístico y tienen que enfrentarse a desafíos de fuerza.

"Me llamaron para ahora. La semana pasada se comunicaron conmigo, pero todavía no arreglé nada. Si me pagan mucha plata, voy", comentó la ex vedette en el programa de Flor de la V.

Cardone tiene larga experiencia en formatos similares. "El último reality en el que estuve fue en Chile. Lo hice con mi hijo. Era un ciclo parecido a El hotel de los famosos, con competencias físicas. Competíamos padres e hijos", precisó.

Hace algunos días se filtró una lista de figuras que podrían sumarse a la segunda temporada del programa. Adriana Aguirre, Marixa Balli, Flor Marcasoli, Ivana Nadal, Mariana Genesio Peña, Naiara Awada, Julieta Fazzari, Camila Salazar, Roberto Piazza, Chapu Martínez, Diego Meaglio y Matías Defederico son algunos de los nombres que sonaron.