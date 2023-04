El Ogro Fabbiani apuntó con todo contra Amalia Granata por no haber sido invitado al 15 de su hija Uma

“Le pregunté si era verdad que Uma no lo había invitado. Quería chequear su palabra”, contó la panelista. “Me dijo que no, que no fue su decisión la de no ir, que fue Amalia. Él me pidió todo el tiempo que la cuidemos a Uma y que no la pongamos en el centro, que no es culpable de nada y no quiere hacerle daño”, indicó.

“Cómo no voy a tener relación con mi hija si ella hasta quería irse a vivir conmigo”, arrojó, molesto.

“Es ahora que se me está complicando mucho tener un buen vínculo con ella porque del otro lado le meten mierd… en la cabeza’”, fue uno de los dichos más duros del exjugador.

“Él no la ve hace dos años. Se complicó. Me dijo que sí hablan, pero sentía que era muy difícil entablar un vínculo porque él sentía que Uma tenía gente que quería ponérselo en contra. Es su sensación”, cerró Berardi.

Ogro Fabbiani y Amalia Granata.jpeg

La dura confesión de la mujer del Ogro Fabbiani: "Me partió el alma ver a Uma así en LAM"

El fin de semana, Uma, la hija de Amalia Granata, celebró sus 15 años con una importante ausencia: la de su papá. El Ogro Fabbiani se mostró dolido por no poder estar con ella y lanzó un duro mensaje en las redes sociales, que incluyó varios palitos hacia su ex.

Ahora la que volvió hablar del tema fue Gimena Vascon, la actual pareja de Cristian, que sí acompañó a la adolescente en su gran noche.

"Es algo muy triste, y lo único que deseo es que logren sentarse a hablar y puedan sanar. Es muy delicada la situación", comenzó diciendo Gimena en diálogo con PrimiciasYa.

Además, se refirió a las declaracones que hizo la joven anoche en LAM: "Me partió el alma ver a Uma así, si bien no compartí en ningún momento el posteo de Cris y por eso le pedí que lo borrara, me pareció súper incomodo exponerla así al leerselo en vivo, pero bueno".

"Lo único que espero y deseo es que puedan arreglar todo porque siempre tuvieron una relación hermosa. Sigo pensando que el tiempo ayude a que todo pase y más que nada resuelvan las cosas en lo privado", cerró Vascon.