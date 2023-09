El osado baile de Abel Pintos que encendió al estudio de Got Talent Argentina

El cantante quedó muy sorprendido con el twerking, ya que lo desconocía, y reflexionó: "Se nota haciendo lo que hacen, aunque uno no sepa de qué se trata, se nota que lo hacen bien. Quiero quedarme con eso. Pero además y sobre todo me resultaron dos personajes encantadores".

Después de su devolución, el músico bromeó con que "podría haber hecho carrera en esto" y ahí el público comenzó a arengar y a pedir que "mueva la colita".

Acto seguido, Abel enloqueció a todos en el estudio al mostrar su "perreo" y se llevó el aplauso de todos.

Embed

Una participante de ocho años hizo llorar al jurado de Got Talent Argentina con su excepcional coreografía

La participante Renata Antúnez, de ocho años, ingresó este miércoles al escenario de Got Talent Argentina (Telefe) llorando y finalizó su coreografía recibiendo un botón dorado, que la llevó a la siguiente etapa del certamen.

La niña se largó a llorar antes de bailar y uno de los integrantes del jurado, Emir Abdul, se acercó hasta el escenario, la abrazó para luego contar que la conocía de las audiciones.

Renata demostró su inconmesurable talento al ritmo de Bitch Better Have My Money, de Rihanna. Cuando terminó de bailar Emir expresó: “Ellos están jugando siempre. Era muy insegura y mirenla ahora, ya ganaste, mi amor”.

Abel Pintos, en tanto, auguró un gran futuro para ella: “Te veía bailar y pensaba en que en 20 años van a hacer el repaso de tu carrera, van a ver este video, nosotros vamos a haber estado acá y vos vas a ser una estrella”.

“¿A qué otra cosa viniste a este mundo si no es a bailar? No escuches nada de lo que te digan, vos estudiá que lo mejor que podés hacer es prepararte. No te exijas de más y tenés que ser feliz. Fuimos muy felices con tu baile, sos hermosa”, sostuvo Flor Peña.