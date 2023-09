La participante que enamoró al jurado de Got Talent Argentina con su canto y se lo dedicó a su hermano con discapacidad

Ornella, que trabaja cantando para un streaming, interpretó La nave del olvido, de José José. La Joaqui, cuando la participante terminó de cantar, le preguntó en quién estaba pensando cuando hizo su performance. "En mi hermano Lucas, cada vez que canto lo hago para él. Pero hoy además de él también pensé en todas las personas que la están pasando mal porque siempre quiero con la música darles esperanzas y que se sientan mejor", respondió.

"Si le llega a una sola persona aunque sea, siento que mi tarea está cumplida. Canto para eso. Para la gente que no tiene ganas de continuar y que capaz pueden encontrar en mi voz una esperanza. Yo me he sentido así varias veces", agregó Ornella.

Abel Pintos, por su parte, le dijo: "Tenés un gran instrumento pero también bastante para trabajar. Quizás los nervios jugaron en contra y se nota en la afinación".

"Despojate más, andá más al hueso", le sugirió Flor Peña. Emir Abdul, en tanto, le agradeció: "A mí me llegaste y gracias por regalarnos esa interpretación".

El jurado votó a favor de que Ornella pase a la siguiente etapa excepto Abel, por lo que Flor le dijo a la participante que en la próxima instancia tiene que convencerlo.

Un dúo de ciegos emocionó al jurado de Got Talent Argentina con su virtuosa presentación

Este martes se presentaron en Got Talent Argentina (Telefe) los participantes Giuliano Fossati y Jeremías Busso, que son ciegos, y demostraron que no hay sueños imposibles cuando tenés talento y determinación.

Los artistas, de 26 y 32 años, son de Río Cuarto, Córdoba, e interpretaron dos clásicos del rock nacional: Tirá para arriba, de Miguel Mateos & Zas, y Jijiji, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Después de su performance, el jurado quedó maravillado con el dúo y los llenaron de elogios. Flor Peña destacó: “Qué emocionante. Gracias por esta tremenda inspiración. No hay ninguna interferencia para cumplir los sueños, solo uno mismo. Ustedes vinieron a contarnos eso, son divinos los dos”.

“Gracias por regalarnos esto. Es lo único que tengo para decir”, dijo Emir Abdul emocionado. “La verdad es que su concierto de rock me dio una sed peligrosa. Son increíbles y es hermoso lo que hicieron”, expresó La Joaqui.

Abel Pintos, en tanto, opinó: “Son dos músicos muy buenos. Vos sos un cantante de los pocos que he escuchado, con presencia y un tono super tuyo. Los felicito, es maravilloso”. Giuliano y Jeremías, después de la excelente devolución, obtuvieron votos positivos y pasaron a la siguiente etapa.