Un dúo de ciegos emocionó al jurado de Got Talent Argentina con su virtuosa presentación

Después de su performance, el jurado quedó maravillado con el dúo y los llenaron de elogios. Flor Peña destacó: “Qué emocionante. Gracias por esta tremenda inspiración. No hay ninguna interferencia para cumplir los sueños, solo uno mismo. Ustedes vinieron a contarnos eso, son divinos los dos”.

“Gracias por regalarnos esto. Es lo único que tengo para decir”, dijo Emir Abdul emocionado. “La verdad es que su concierto de rock me dio una sed peligrosa. Son increíbles y es hermoso lo que hicieron”, expresó La Joaqui.

Abel Pintos, en tanto, opinó: “Son dos músicos muy buenos. Vos sos un cantante de los pocos que he escuchado, con presencia y un tono super tuyo. Los felicito, es maravilloso”. Giuliano y Jeremías, después de la excelente devolución, obtuvieron votos positivos y pasaron a la siguiente etapa.

La inesperada propuesta de Abel Pintos a una participante de Got Talent Argentina: "Te voy a producir un disco"

Sandra Silveyra de Ávila o 'La máquina de la cumbia' se presentó este domingo en Got Talent Argentina (Telefe) e interpretó Marinero de luces, de Isabel Pantoja, en versión cumbia, y logró que Abel Pintos le propusiera armar un disco.

La trabajadora rural, oriunda de Centeno, Santa Fe, comenzó a cantar en 2020, y actualmente se presenta con su banda de cumbia los fines de semanas.

Luego de su impresionante interpretación, Emir Abdul inició las devoluciones y le dijo: “Me gusta el personaje que tenés. Podés ordeñar vacas, cantar, ser lo que tengas ganas de ser. Me encantó lo que hiciste de principio a fin”.

“Me parecés espectacular, me encanta lo que hacés. Me dio sed de vino tu presentación”, admitió La Joaqui. Acto seguido, Abel le preguntó: “¿Grabaste un disco, Máquina?". Silvina le respondió que no y el cantante le contestó: "Yo te voy a grabar un disco. Te amo, Máquina", afirmó el músico eufórico.