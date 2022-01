El osado cambio de look de Luisana Lopilato

“Te queda hermoso ese color”, “Haaa q bellaaa de rojooo, me encanto ese look!!!”, “Son hermosos! Me detuve un ratito para darme cuenta que era vos! Jajaja love it!!!!!!”, entre otros), también hubo quienes le pidieron que volviera al rubio natural (“¡No, Lu! ¡No cambies el rubio!”, “Es una peluca”, “Jessica Rabbit ?”, “Qué feo color de pelo”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Michael Bublé, el esposo de Luisana Lopilato... ¿Le tiró onda a Griselda Siciliani?

De visita al programa Los Mammones en la pantalla de América TV, Griselda Siciliani revivió este martes el desopilante episodio en el que una noche cruzó miradas con Michael Bublé, con Luisana Lopilato y Adrián Suar presentes, creyendo que el cantante había posado sus ojos en ella. Pero lo cierto es que fue todo una gran confusión.

La realidad es que Griselda Siciliani fue testigo del flechazo entre Michael Bublé y la ex Casados con hijos en aquel famoso recital en un teatro de la calle Corrientes allá por el año 2008. Por ese entonces, ella ya estaba de novia con el chueco Suar y asistieron al show del canadiense. Así, tras charlar con Jey Mammon sobre cómo fue su primer encuentro con Adrián cuando trabajaba en Clave de Sol, el conductor quiso saber "¿Es verdad que un día estabas viendo a Bublé y él no dejaba de mirarte, y vos dijiste 'yo estoy con Adrián acá, ¿qué pasa?'".

Griselda Siciliani recordó la noche que creyó que Michael Bublé le tiraba onda delante de su por entonces pareja, Adrián Suar. La realidad es que detrás suyo estaba Luisana Lopilato.

Fue en ese momento cuando Siciliani, entre carcajadas, explicó "Sí, pero en verdad estaba Luisana Lopilato atrás mío. Creo que se conocieron en ese recital". Y siguió "De verdad pensé 'hoy estoy on fire, algo está pasando conmigo hoy’ y no. En ese momento no significaban nada ellos dos para mí porque todavía no había pasado nada (entre ellos) y cuando después me enteré dije 'ahhh, tal vez no era yo'".

Así, repasando aquella confusa situación agregó que pensó "Esa noche lo viví como 'qué huevos que tiene el chabón'. O sea, yo estaba con mi novio y él estaba mirándome'", agregó Griselda Siciliani sobre aquel mal entendido donde en realidad nació el amor Michael Bublé y Luisana Lopilato. Luego de esa noche el cantante y la actriz se pondrían de novios, se casarían en 2011 y formarían la familia que vemos hoy con 3 hijos: Noah, Elías y Vida.